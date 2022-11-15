Сборная Эстонии по баскетболу проиграла Финляндии с разницей в 20 очков

Финны лучше начали игру, но к большому перерыву гости смогли сократить отставание до двух очков; тем не менее, во второй половине встрече хозяева прибавили, а гости включить дополнительные скорости не сумели.

«Мы не справлялись в защите, а в атаке были слишком мягкими, не хватило концентрации и мы не смогли на протяжении 40 минут соответствовать той интенсивности, которую нам предложила Финляндия. В какой-то момент мы полностью развалились и уже не смогли выйти из этого положения», - сказал баскетболист сборной Эстонии Кристиан Кулламяэ.