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Джанни Инфантино ошарашил участников G20 неожиданным заявлением

rus.postimees.ee
Джанни Инфантино ошарашил участников G20 неожиданным заявлением
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Джанни Инфантино.
Джанни Инфантино. Фото: LEON NEAL

Президент FIFA Джанни Инфантино во время обеда с представителями Большой двадцатки (G20) предложил использовать чемпионат мира как плацдарм для временного прекращения огня между Украиной и Россией, сообщает sport.ua

«Я предлагаю всем подумать о прекращении огня между Украиной и Россией на один месяц во время чемпионата мира. Или хотя бы реализовать гуманитарные коридоры, которые могли бы привести к возобновлению диалога в качестве первого шага к миру. Вы – мировые лидеры, у вас есть возможность влиять на ход истории. Футбол и чемпионат мира предлагают вам уникальную платформу единства и мира на всей планете», – заявил Инфантино.

Ранее Инфантино обратился к участникам чемпионата мира и заявил, что спорт вне политики.

Чемпионат мира по футболу состоится в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

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