В пятницу на центральной площади Пярну будет установлена рождественская елка

Елку высотой 17 метров привезут из двора на улице Lõo 1 и установят в 9-10 часов утра на центральной площади перед театром, сообщила Пярнуская городская управа.

Елку, которой более 50 лет, заслоняет дом и была предложена семьей в качестве рождественского дерева. Пярну не будет получать елки из леса в течение многих лет, выбор будет сделан из елей, от которых люди хотят избавиться.

В этом году на площади Независимости не будет рождественских елок. Вместо этого AS Adamlights установит там световую крепость, одним из элементов которой будет ель. На следующей неделе начнутся работы по установке иллюминированного замка и адвентских украшений, которые будут зажжены к первому Адвенту, который в этом году наступит 27 ноября.

«Мы хотим все больше внедрять зеленое мышление», – сказала Ирина Талвисте, вице-мэр Пярну. «Светодиодные гирлянды потребляют столько же электроэнергии, сколько и старые лампочки, висящие на елке. В целях экономии средств рождественские украшения будут сняты уже после Крещения (6 января), но мы не хотим, чтобы Рождество в Пярну было темным. Предвкушение Рождества и рождественских праздников должно быть по-прежнему белым и полным света».