На минувших выходных один из жителей Эстонии решил проверить скоростные качества своего автомобиля, но перепутал дорогу общего пользования с гоночной трассой. Об этом сообщает Центр надзора за дорожным движением.
Под давлением пассажиров водитель разогнался в городе до 118 км/ч
Как уточнили полицейские, водитель под давлением пассажиров решил доказать, что все заявленные производителем 462 «лошадки» не разбежались из-под капота и способны обеспечить машине приличный разгон.
«И не было бы проблемы, если делать это в рамках дозволенного, но, к сожалению, во время скоростных испытаний водитель совсем позабыл, что на дорогах общего пользования действуют правила, которые в числе прочего устанавливают максимальную скорость движения, превышать которую нельзя», – сообщили стражи правопорядка и добавили, что в зоне действия знака 50 км/ч автомобиль разогнался до 118 км/ч.
К несчастью для любителя острых ощущений за его действиями следил полицейский патруль, который оперативно задержал нарушителя. В ходе проверки выяснилось, что в этом году водитель уже попадался стражам правопорядка на нарушении скоростного режима.
Автомобиль отбуксировали на штрафстоянку, а водитель предстал перед Харьюским уездным судом, который решил отправить нарушителя за решетку, а также лишил его водительских прав. Теперь он сможет сесть за руль не раньше середины мая 2032 года. Но и для этого ему придется успешно сдать экзамены в Транспортном департаменте.
В полиции напомнили, что дороги общего пользования – не место для проверки навыков вождения и проведения скоростных испытаний.
«Право управления транспортным средством является особым правом и его наличие требует соблюдения установленных правил. Правила существуют для обеспечения безопасности вас и других участников дорожного движения», – подытожили полицейские.