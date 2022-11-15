Под давлением пассажиров водитель разогнался в городе до 118 км/ч

Как уточнили полицейские, водитель под давлением пассажиров решил доказать, что все заявленные производителем 462 «лошадки» не разбежались из-под капота и способны обеспечить машине приличный разгон.

«И не было бы проблемы, если делать это в рамках дозволенного, но, к сожалению, во время скоростных испытаний водитель совсем позабыл, что на дорогах общего пользования действуют правила, которые в числе прочего устанавливают максимальную скорость движения, превышать которую нельзя», – сообщили стражи правопорядка и добавили, что в зоне действия знака 50 км/ч автомобиль разогнался до 118 км/ч.

К несчастью для любителя острых ощущений за его действиями следил полицейский патруль, который оперативно задержал нарушителя. В ходе проверки выяснилось, что в этом году водитель уже попадался стражам правопорядка на нарушении скоростного режима.

Автомобиль отбуксировали на штрафстоянку, а водитель предстал перед Харьюским уездным судом, который решил отправить нарушителя за решетку, а также лишил его водительских прав. Теперь он сможет сесть за руль не раньше середины мая 2032 года. Но и для этого ему придется успешно сдать экзамены в Транспортном департаменте.

В полиции напомнили, что дороги общего пользования – не место для проверки навыков вождения и проведения скоростных испытаний.