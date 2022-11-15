Евгений Пригожин решил создать собственное «патриотическое консервативное движение», утверждают источники «Медузы». В будущем оно может превратиться в партию.
Евгений Пригожин – Жириновский на максималках
В последние месяцы создатель ЧВК Вагнера, петербургский бизнесмен Евгений Пригожин стал все чаще появляться в публичном поле. А также выступать с заявлениями, направленными против «российских элит».
Заключенные имеют высочайший уровень сознательности, значительно больший, чем российская элита. Потому что заключенные – это обычные мужики от сохи, которым в жизни когда-то не повезло, поэтому они так массово откликнулись поехать добровольцами.
Так 11 ноября Пригожин ответил на вопрос тюменского сайта «Наш город» о вербовке заключенных из региона в ЧВК. Чуть раньше он примерно в тех же выражениях раскритиковал «элиты» в связи с мобилизацией: «Не произошла мобилизация элит. Олигархи и другие представители элит как жили в состоянии бесконечного комфорта, так и продолжают проживать. Пока их дети не пойдут на войну, полной мобилизации страны не произойдет».
Даже комментируя смерть Евгения Нужина (наемника из ЧВК Вагнера, которого жестоко убили за «предательство»), Пригожин заявил: «Есть не только предатели, которые бросают автомат и уходят к врагу, предавая свой народ и свою Родину. Часть предателей отсиживаются в кабинетах, не думая о собственном народе».
По словам двух источников «Медузы», близких к Кремлю и знакомых с Евгением Пригожиным, такая «антиэлитная риторика» – не случайность. По их информации, Пригожин размышляет о создании некого «консервативного движения», которое в дальнейшем может превратиться в политическую партию.
Это движение якобы сделает ставку на «патриотизм и государственничество» – и будет заниматься постоянной критикой российских чиновников и бизнесменов. По словам источников «Медузы», знакомых с бизнесменом, такая идея у Пригожина появилась в том числе после наблюдения за деятельностью команды Алексея Навального, которая регулярно выпускает расследования о коррупции. Эту информацию подтвердил источник, близкий к петербургским властям.
«Пригожин быстро схватывает, быстро учится. Он может подать себя как человека из народа, который требует равенства», – отметил один из собеседников «Медузы».
Источники добавили, что помимо «антиэлитной» Пригожин планирует использовать и «реваншистскую» повестку: «Будет культивироваться чувство мести за военные неудачи – потом мы свое отыграем все равно. Ну кто виноват в том, что мы не дошли до Киева и условно сдали Херсон? Да та же элита».
Близкие к Кремлю собеседники «Медузы» заявили, что в этом проекте Евгения Пригожина можно назвать «младшим партнером» братьев Ковальчуков – бизнесменов, близких к Владимиру Путину. Как ранее писала «Медуза», Ковальчуки вместе с Пригожиным уже больше года борются с губернатором Петербурга Александром Бегловым, хотя прежде помогали ему. Поводом для конфликта стали контракты на реализацию в городе крупных бюджетных проектов. Не так давно Пригожин даже подал на Беглова два заявления в Генпрокуратуру – он просит проверить информацию о создании губернатором преступного сообщества и его возможной госизмене.
Источник «Медузы», близкий к Кремлю, уточнил, что Пригожин – «один из инструментов Ковальчуков», которые хотят показать Путину, что могут быть одними из «главных операторов в политике страны». «Для них это инструмент работы в патриотическом сегменте, запугивания и деморализации элиты, чтобы та и не помышляла "отпрыгнуть" от президента», – объяснил собеседник «Медузы».
«Медуза» ранее писала, что перед выборами в Госдуму 2021 года Ковальчуки «патронировали» партию «Новые люди», которая в итоге прошла в парламент. Примерно в то же время схожие политические проекты были и у Пригожина – бизнесмен планировал получить контроль над партией «Родина», но в итоге в администрации президента решили, что эту партию развивать не нужно.
Источники «Медузы», близкие к Кремлю, подчеркнули, что после начала войны Пригожин находится в постоянном контакте с Путиным – и «может достучаться до него». Однако собеседники «Медузы» подчеркнули, что не знают, обсуждал ли создатель ЧВК Вагнера с президентом свою политическую карьеру. При этом они отметили, что Пригожин вполне может получить от Кремля «санкцию» на это.
«Надо понимать, что это проект нишевый, рассчитанный на ультрапатриотическое большинство, которое одновременно не во всем поддерживает власть и критически относится к элите, чиновникам и бизнесу», – резюмировал один из близких к Кремлю источников, добавив, что растущее влияние Пригожина уже беспокоит некоторых высокопоставленных силовиков.
Политолог Иван Преображенский в разговоре с «Медузой» отметил, что Евгений Пригожин «при определенных обстоятельствах мог бы быть популярен у аудитории Владимира Жириновского».
«Это Россия малых депрессивных городов, учащиеся ПТУ и огромная социальная группа – носители специфического тюремного сознания. От приверженцев так называемого АУЕ до самих зеков и их охранников, в большинстве своем обладающих таким же сознанием, и других многочисленных российских силовиков», – пояснил он.
Политолог Константин Калачев в свою очередь отметил, что Пригожин уже использует риторику, напоминающую риторику Жириновского. Но если тот «был актером, играл роль», то создатель ЧВК Вагнера «делает все всерьез»: «Национал-популизм во фрустрированном обществе начинался как фарс, а теперь все может быть по-взрослому. На максималках».
Вместе с тем, по мнению Преображенского, по-настоящему больших успехов на выборах Пригожин добиться в любом случае не сможет. Однако, возможно, это ему и не понадобится: «Ситуация в стране движется скорее в сторону того, что власть начнут брать силой».