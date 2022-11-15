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Евгений Пригожин – Жириновский на максималках

Meduza.io
Евгений Пригожин – Жириновский на максималках
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Евгений Пригожин.
Евгений Пригожин. Фото: Alexander Zemlianichenko

Евгений Пригожин решил создать собственное «патриотическое консервативное движение», утверждают источники «Медузы». В будущем оно может превратиться в партию.

В последние месяцы создатель ЧВК Вагнера, петербургский бизнесмен Евгений Пригожин стал все чаще появляться в публичном поле. А также выступать с заявлениями, направленными против «российских элит».

Заключенные имеют высочайший уровень сознательности, значительно больший, чем российская элита. Потому что заключенные – это обычные мужики от сохи, которым в жизни когда-то не повезло, поэтому они так массово откликнулись поехать добровольцами.

Так 11 ноября Пригожин ответил на вопрос тюменского сайта «Наш город» о вербовке заключенных из региона в ЧВК. Чуть раньше он примерно в тех же выражениях раскритиковал «элиты» в связи с мобилизацией: «Не произошла мобилизация элит. Олигархи и другие представители элит как жили в состоянии бесконечного комфорта, так и продолжают проживать. Пока их дети не пойдут на войну, полной мобилизации страны не произойдет».

Даже комментируя смерть Евгения Нужина (наемника из ЧВК Вагнера, которого жестоко убили за «предательство»), Пригожин заявил: «Есть не только предатели, которые бросают автомат и уходят к врагу, предавая свой народ и свою Родину. Часть предателей отсиживаются в кабинетах, не думая о собственном народе».

По словам двух источников «Медузы», близких к Кремлю и знакомых с Евгением Пригожиным, такая «антиэлитная риторика» – не случайность. По их информации, Пригожин размышляет о создании некого «консервативного движения», которое в дальнейшем может превратиться в политическую партию.

Это движение якобы сделает ставку на «патриотизм и государственничество» – и будет заниматься постоянной критикой российских чиновников и бизнесменов. По словам источников «Медузы», знакомых с бизнесменом, такая идея у Пригожина появилась в том числе после наблюдения за деятельностью команды Алексея Навального, которая регулярно выпускает расследования о коррупции. Эту информацию подтвердил источник, близкий к петербургским властям.

«Пригожин быстро схватывает, быстро учится. Он может подать себя как человека из народа, который требует равенства», – отметил один из собеседников «Медузы».

Источники добавили, что помимо «антиэлитной» Пригожин планирует использовать и «реваншистскую» повестку: «Будет культивироваться чувство мести за военные неудачи – потом мы свое отыграем все равно. Ну кто виноват в том, что мы не дошли до Киева и условно сдали Херсон? Да та же элита».

Близкие к Кремлю собеседники «Медузы» заявили, что в этом проекте Евгения Пригожина можно назвать «младшим партнером» братьев Ковальчуков – бизнесменов, близких к Владимиру Путину. Как ранее писала «Медуза», Ковальчуки вместе с Пригожиным уже больше года борются с губернатором Петербурга Александром Бегловым, хотя прежде помогали ему. Поводом для конфликта стали контракты на реализацию в городе крупных бюджетных проектов. Не так давно Пригожин даже подал на Беглова два заявления в Генпрокуратуру – он просит проверить информацию о создании губернатором преступного сообщества и его возможной госизмене.

Источник «Медузы», близкий к Кремлю, уточнил, что Пригожин – «один из инструментов Ковальчуков», которые хотят показать Путину, что могут быть одними из «главных операторов в политике страны». «Для них это инструмент работы в патриотическом сегменте, запугивания и деморализации элиты, чтобы та и не помышляла "отпрыгнуть" от президента», – объяснил собеседник «Медузы».

«Медуза» ранее писала, что перед выборами в Госдуму 2021 года Ковальчуки «патронировали» партию «Новые люди», которая в итоге прошла в парламент. Примерно в то же время схожие политические проекты были и у Пригожина – бизнесмен планировал получить контроль над партией «Родина», но в итоге в администрации президента решили, что эту партию развивать не нужно.

Источники «Медузы», близкие к Кремлю, подчеркнули, что после начала войны Пригожин находится в постоянном контакте с Путиным – и «может достучаться до него». Однако собеседники «Медузы» подчеркнули, что не знают, обсуждал ли создатель ЧВК Вагнера с президентом свою политическую карьеру. При этом они отметили, что Пригожин вполне может получить от Кремля «санкцию» на это.

Владимир Путин и Евгений Пригожин
Владимир Путин и Евгений Пригожин Фото: DW

«Надо понимать, что это проект нишевый, рассчитанный на ультрапатриотическое большинство, которое одновременно не во всем поддерживает власть и критически относится к элите, чиновникам и бизнесу», – резюмировал один из близких к Кремлю источников, добавив, что растущее влияние Пригожина уже беспокоит некоторых высокопоставленных силовиков.

Политолог Иван Преображенский в разговоре с «Медузой» отметил, что Евгений Пригожин «при определенных обстоятельствах мог бы быть популярен у аудитории Владимира Жириновского».

«Это Россия малых депрессивных городов, учащиеся ПТУ и огромная социальная группа – носители специфического тюремного сознания. От приверженцев так называемого АУЕ до самих зеков и их охранников, в большинстве своем обладающих таким же сознанием, и других многочисленных российских силовиков», – пояснил он.

Политолог Константин Калачев в свою очередь отметил, что Пригожин уже использует риторику, напоминающую риторику Жириновского. Но если тот «был актером, играл роль», то создатель ЧВК Вагнера «делает все всерьез»: «Национал-популизм во фрустрированном обществе начинался как фарс, а теперь все может быть по-взрослому. На максималках».

Вместе с тем, по мнению Преображенского, по-настоящему больших успехов на выборах Пригожин добиться в любом случае не сможет. Однако, возможно, это ему и не понадобится: «Ситуация в стране движется скорее в сторону того, что власть начнут брать силой».

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