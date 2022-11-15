Евгений Пригожин – Жириновский на максималках

«Пригожин быстро схватывает, быстро учится. Он может подать себя как человека из народа, который требует равенства», – отметил один из собеседников «Медузы».

Источники добавили, что помимо «антиэлитной» Пригожин планирует использовать и «реваншистскую» повестку: «Будет культивироваться чувство мести за военные неудачи – потом мы свое отыграем все равно. Ну кто виноват в том, что мы не дошли до Киева и условно сдали Херсон? Да та же элита».

Близкие к Кремлю собеседники «Медузы» заявили, что в этом проекте Евгения Пригожина можно назвать «младшим партнером» братьев Ковальчуков – бизнесменов, близких к Владимиру Путину. Как ранее писала «Медуза», Ковальчуки вместе с Пригожиным уже больше года борются с губернатором Петербурга Александром Бегловым, хотя прежде помогали ему. Поводом для конфликта стали контракты на реализацию в городе крупных бюджетных проектов. Не так давно Пригожин даже подал на Беглова два заявления в Генпрокуратуру – он просит проверить информацию о создании губернатором преступного сообщества и его возможной госизмене.

Источник «Медузы», близкий к Кремлю, уточнил, что Пригожин – «один из инструментов Ковальчуков», которые хотят показать Путину, что могут быть одними из «главных операторов в политике страны». «Для них это инструмент работы в патриотическом сегменте, запугивания и деморализации элиты, чтобы та и не помышляла "отпрыгнуть" от президента», – объяснил собеседник «Медузы».