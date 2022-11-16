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ВИДЕО ⟩ Битва за мертвых: эстонские могильщики отбирают друг у друга работу

Kuuuurija
Битва за мертвых: эстонские могильщики отбирают друг у друга работу
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Похоронные бюро обращаются к скорой помощи, чтобы передать свои визитные карточки.
Похоронные бюро обращаются к скорой помощи, чтобы передать свои визитные карточки. Фото: Kuvatõmmised saatest/ Elu24 kollaaž

В сегодняшней передаче Kuuuurija речь пойдет о том, как между эстонскими поставщиками ритуальных услуг разразилась настоящая война. И борьба идет, по сути, за каждую мертвую душу.

Юрьо зарабатывает себе на жизнь похоронной деятельностью в Тарту с лихих 90-х, но ничего подобного тому, что сейчас происходит на эстонском похоронном рынке, он еще не видел. Как бы странно это ни звучало, рытье могил поддерживает Юрьо в хорошей форме, и у него нет серьезных проблем со здоровьем. Можно даже сказать, что ему нравится работа, которую он может делать в одиночестве на свежем воздухе. Он получает в среднем 250-300 евро за рытье одной могилы.

Когда умирает близкий человек, мы находимся в состоянии шока и с трудом можем продолжать свою повседневную жизнь, а чтобы оправиться от этого нужно время. Однако организация похорон, рытье могилы, выбор гроба и все остальное, по сути, является для многих похоронных бюро заработком и бизнесом. Одни фирмы ведут себя достаточно скромно, а другие более агрессивно.

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