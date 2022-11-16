ВИДЕО ⟩ Битва за мертвых: эстонские могильщики отбирают друг у друга работу

Юрьо зарабатывает себе на жизнь похоронной деятельностью в Тарту с лихих 90-х, но ничего подобного тому, что сейчас происходит на эстонском похоронном рынке, он еще не видел. Как бы странно это ни звучало, рытье могил поддерживает Юрьо в хорошей форме, и у него нет серьезных проблем со здоровьем. Можно даже сказать, что ему нравится работа, которую он может делать в одиночестве на свежем воздухе. Он получает в среднем 250-300 евро за рытье одной могилы.