Компания Circle K повысила работникам зарплату

«Мы постоянно развиваем нашу рабочую среду и культуру управления, чтобы наши сотрудники осознавали свою ценность в компании. Зарплата тоже играет свою роль» – сказала Пирет Каск, руководитель отдела персонала Circle K. Она признает, что в трудные времена все больше ценится стабильность работодателя, а текучесть кадров по сравнению с прошлым годом снизилась.

С ноября зарплаты сотрудников станций обслуживания Circle K по всей Эстонии увеличились в среднем на 4%. «Всего в этом году мы увеличили заработную плату на 10,3%. По окончании испытательного периода брутто-зарплата штатного работника по обслуживанию клиентов составляет 1110 евро. Премии за продажи и более высокооплачиваемая работа в ночное время всегда играли важную роль в вознаграждении наших работников. Таким образом, в общей сложности можно заработать около 1400 евро брутто, что является очень конкурентоспособной зарплатой в розничном секторе», – сказала Каск.