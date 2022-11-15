С 1 ноября заработная плата работников заправочных станций Circle K увеличилась на 4%. Это второе повышение заработной платы в этом году, общее годовое повышение заработной платы составило 10,3%. Брутто-зарплата работника по обслуживанию клиентов теперь может достигать 1400 евро.
Компания Circle K повысила работникам зарплату
«Мы постоянно развиваем нашу рабочую среду и культуру управления, чтобы наши сотрудники осознавали свою ценность в компании. Зарплата тоже играет свою роль» – сказала Пирет Каск, руководитель отдела персонала Circle K. Она признает, что в трудные времена все больше ценится стабильность работодателя, а текучесть кадров по сравнению с прошлым годом снизилась.
С ноября зарплаты сотрудников станций обслуживания Circle K по всей Эстонии увеличились в среднем на 4%. «Всего в этом году мы увеличили заработную плату на 10,3%. По окончании испытательного периода брутто-зарплата штатного работника по обслуживанию клиентов составляет 1110 евро. Премии за продажи и более высокооплачиваемая работа в ночное время всегда играли важную роль в вознаграждении наших работников. Таким образом, в общей сложности можно заработать около 1400 евро брутто, что является очень конкурентоспособной зарплатой в розничном секторе», – сказала Каск.
Руководитель отдела персонала Circle K добавила, что в связи с общим повышением цен также ведется поиск мер, помогающих работникам экономить расходы. «С декабря мы предложим телекоммуникационный пакет всем почти 700 сотрудникам Circle K Eesti за счет работодателя. Счета за телефон и мобильный интернет являются ежедневными расходами для всех сотрудников, и мы считаем, что их снижение является привлекательной частью мотивационного пакета в сфере услуг. Тем более, что все больше молодежи приходит работать на заправочные станции», – сказала Каск.