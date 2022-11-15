Активисты в Вене облили шедевр Климта черной краской

«Реставраторы работают над тем, чтобы выяснить, не было ли повреждено произведение, защищенное стеклом», – сказал AFP представитель музея Клаус Покорны, в то время как группа «Letzte Generation» взяла на себя ответственность за акцию в Twitter.

«Красота жизни с одной стороны, ожидание смерти с другой. Так Густав Климт написал «Смерть и жизнь» более ста лет назад. Сегодня мы скатываемся к катастрофе невообразимых масштабов, потому что отказываемся признать смертельную угрозу», – заявили активисты. Один из них приклеился к картине. Группа заявила, что использованная краска нетоксична и легко удаляется. Картина и рама не пострадали.