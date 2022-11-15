Вт, 15.11.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Активисты в Вене облили шедевр Климта черной краской

rus.postimees.ee
Активисты в Вене облили шедевр Климта черной краской
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Активисты-экологи обрызгали шедевр Густава Климта в музее Вены черной жидкостью.
Активисты-экологи обрызгали шедевр Густава Климта в музее Вены черной жидкостью. Фото: twitter

Активисты-экологи обрызгали черной жидкостью шедевр австрийского художника Густава Климта «Смерть и жизнь», выставленный в Музее Леопольда в Вене.

«Реставраторы работают над тем, чтобы выяснить, не было ли повреждено произведение, защищенное стеклом», – сказал AFP представитель музея Клаус Покорны, в то время как группа «Letzte Generation» взяла на себя ответственность за акцию в Twitter.

«Красота жизни с одной стороны, ожидание смерти с другой. Так Густав Климт написал «Смерть и жизнь» более ста лет назад. Сегодня мы скатываемся к катастрофе невообразимых масштабов, потому что отказываемся признать смертельную угрозу», – заявили активисты. Один из них приклеился к картине. Группа заявила, что использованная краска нетоксична и легко удаляется. Картина и рама не пострадали.

Ключевые слова

Pекомендуем

Наверх