Активисты-экологи обрызгали черной жидкостью шедевр австрийского художника Густава Климта «Смерть и жизнь», выставленный в Музее Леопольда в Вене.
Активисты в Вене облили шедевр Климта черной краской
«Реставраторы работают над тем, чтобы выяснить, не было ли повреждено произведение, защищенное стеклом», – сказал AFP представитель музея Клаус Покорны, в то время как группа «Letzte Generation» взяла на себя ответственность за акцию в Twitter.
🛢️EILT: Klimt's "Tod und Leben" im Leopold Museum mit Öl überschüttet🛢️— Letzte Generation Österreich (@letztegenAT) November 15, 2022
Menschen der Letzten Generation haben heute im Leopold Museum das Klimt-Gemälde "Tod und Leben" mit Öl überschüttet. Neue Öl- und Gasbohrungen sind ein Todesurteil für die Menschheit. pic.twitter.com/4QKAklB9Af
«Красота жизни с одной стороны, ожидание смерти с другой. Так Густав Климт написал «Смерть и жизнь» более ста лет назад. Сегодня мы скатываемся к катастрофе невообразимых масштабов, потому что отказываемся признать смертельную угрозу», – заявили активисты. Один из них приклеился к картине. Группа заявила, что использованная краска нетоксична и легко удаляется. Картина и рама не пострадали.