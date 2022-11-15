ИНТЕРВЬЮ ⟩ Учить эстонскому нужно сразу целые семьи; министр боится, что единая школа убьет эстонскую речь

Мавр сделал свое дело, мавр может уходить. Мне кажется, что это заявление преждевременно. Хотя бы потому, что мы не видим следующего шага. Да, можно задаваться вопросом, почему эта методика до сих пор не решила всех наших проблем. Но, тем не менее, она себя зарекомендовала. Есть международный опыт. Отказываться от нее, на мой взгляд, путь в пустоту. А что вместо? Я прослушала ответ премьер-министра на этот вопрос, по поводу методики в Риге. Процитирую: у нас используется метод эклектики. Наконец-то я узнала, что это за метод. Не очень.

Не понятно.

Эклектика – это значит с миру по нитке, как смог, так и сделал. В ситуации, когда мне не хватает учебных пособий, методики, помощи и так далее, я буду делать, как есть, лишь бы было. И мы видим результат этой эклектики. В предыдущей программе интеграции было вписано создание онлайн курса на B2. Его так и не создали, и никто из журналистов до сих до сих пор не спросил, куда делись деньги, и почему после создания Keeleklikk на А2 билеты на B1 не появились. Ну, как говорится, взывать можно к небесам, но хотелось бы, чтобы по тем программам, которые сейчас строятся, мы бы видели результат.