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ВИДЕО ⟩ Подвергшийся в юности насилию эстонец сам начал изготавливать детскую порнографию

Kuuuurija
Подвергшийся в юности насилию эстонец сам начал изготавливать детскую порнографию
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Фото: Кадр из фильма

В сегодняшней передаче Kuuuurija репортер Кетлин Круузе побеседует с Сильвером, которого обвинили в изготовлении детской порнографии, о том, как его самого эксплуатировали в юности и почему он, став взрослым, пошел по тому же пути.

Совсем недавно перед судом предстал 23-летний Лаури Лапкин, который вместе с командой передачи Kuuuurija помог разоблачить целую сеть педофилов. Однако год назад этот самый молодой человек, ставший жертвой педофилов в несовершеннолетнем возрасте, предстал перед судом по такому же обвинению.

Лаури, получивший два года условно, фактически не имел сексуальных отношений с несовершеннолетними. Тем не менее он предлагал несовершеннолетней заняться сексом за деньги, хранил детское порно на своем телефоне и присылал свои фотографии в обнаженном виде, прося мальчиков-подростков прислать ему их фото.

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