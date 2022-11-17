В сегодняшней передаче Kuuuurija репортер Кетлин Круузе побеседует с Сильвером, которого обвинили в изготовлении детской порнографии, о том, как его самого эксплуатировали в юности и почему он, став взрослым, пошел по тому же пути.
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ВИДЕО ⟩ Подвергшийся в юности насилию эстонец сам начал изготавливать детскую порнографию
Подвергшийся в юности насилию эстонец сам начал изготавливать детскую порнографию
Совсем недавно перед судом предстал 23-летний Лаури Лапкин, который вместе с командой передачи Kuuuurija помог разоблачить целую сеть педофилов. Однако год назад этот самый молодой человек, ставший жертвой педофилов в несовершеннолетнем возрасте, предстал перед судом по такому же обвинению.
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