Эстонский мультфильм «Сьерра» признан лучшим на фестивале Американского института кино

«Игривый и запоминающийся фильм, впечатление от которого остается даже после просмотра», – так жюри фестиваля AFI Fest отозвалось о работе.

«Фильм приобрел в Америке феноменальный успех. Все три премии, которые дают квалификацию Оскара, мы получили оттуда. Кроме того, в Канаде мы завоевали приз зрительских симпатий», – сказал режиссер фильма Сандер Йоон.