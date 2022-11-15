Американский институт кино призвал эстонский мультфильм Сандера Йоона «Сьерра» лучшим короткометражным анимационным фильмом, передает «Новая газета. Балтия».
Эстонский мультфильм «Сьерра» признан лучшим на фестивале Американского института кино
Эстонский мультфильм «Сьерра» признан лучшим на фестивале Американского института кино
«Игривый и запоминающийся фильм, впечатление от которого остается даже после просмотра», – так жюри фестиваля AFI Fest отозвалось о работе.
«Фильм приобрел в Америке феноменальный успех. Все три премии, которые дают квалификацию Оскара, мы получили оттуда. Кроме того, в Канаде мы завоевали приз зрительских симпатий», – сказал режиссер фильма Сандер Йоон.
Мультфильм рассказывает о мальчике, который во время ралли превратился в автомобильную покрышку. Фильм в сюрреалистическом стиле рассказывает о поисках места в жизни и об отцовстве. В Эстонии мультфильм снова покажут 15 ноября на фестивале PÖFF Shorts.
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