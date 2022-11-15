Вт, 15.11.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Эстонский мультфильм «Сьерра» признан лучшим на фестивале Американского института кино

«Новая Газета. Балтия»
Эстонский мультфильм «Сьерра» признан лучшим на фестивале Американского института кино
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
В мультфильме Сандера Йоона «Сьерра» маленький мальчик пытается сесть за руль раллийной машины.
В мультфильме Сандера Йоона «Сьерра» маленький мальчик пытается сесть за руль раллийной машины. Фото: Kaader filmist

Американский институт кино призвал эстонский мультфильм Сандера Йоона «Сьерра» лучшим короткометражным анимационным фильмом, передает «Новая газета. Балтия».

«Игривый и запоминающийся фильм, впечатление от которого остается даже после просмотра», – так жюри фестиваля AFI Fest отозвалось о работе.

«Фильм приобрел в Америке феноменальный успех. Все три премии, которые дают квалификацию Оскара, мы получили оттуда. Кроме того, в Канаде мы завоевали приз зрительских симпатий», – сказал режиссер фильма Сандер Йоон.

Мультфильм рассказывает о мальчике, который во время ралли превратился в автомобильную покрышку. Фильм в сюрреалистическом стиле рассказывает о поисках места в жизни и об отцовстве. В Эстонии мультфильм снова покажут 15 ноября на фестивале PÖFF Shorts.

Ключевые слова

Pекомендуем

Наверх