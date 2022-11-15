На всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма, объявлена воздушная тревога. Киев подвергся ракетному обстрелу, пострадали несколько жилых домов.
По Украине наносится массированный ракетный удар
В центре Киева пострадали несколько жилых домов
По Украине наносится массированный ракетный удар
Об этом сообщает информационное агенство УНИАН со ссылкой на глав областных военных администраций.
Информацию о массированном пуске ракет в сторону Украины подтвердил советник офиса президента Украины Алексей Арестович, о ударах по Киеву сообщил также мэр города Виталий Кличко.
О пролетах ракет в сторону Киевской области и над Харьковом сообщают также в телеграм-канале «Украина сейчас».
УНИАН пишет, что взрывы также слышны в Черкасской, Винницкой и Николаевской областях, на Полтавщине и во Львове.
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