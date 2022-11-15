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По Украине наносится массированный ракетный удар

В центре Киева пострадали несколько жилых домов
rus.postimees.ee
По Украине наносится массированный ракетный удар
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Последствия ракетных ударов по Киеву, 15 ноября 2022.
Последствия ракетных ударов по Киеву, 15 ноября 2022. Фото: GLEB GARANICH/REUTERS

На всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма, объявлена воздушная тревога. Киев подвергся ракетному обстрелу, пострадали несколько жилых домов. 

Об этом сообщает информационное агенство УНИАН со ссылкой на глав областных военных администраций.

Информацию о массированном пуске ракет в сторону Украины подтвердил советник офиса президента Украины Алексей Арестович, о ударах по Киеву сообщил также мэр города Виталий Кличко.

О пролетах ракет в сторону Киевской области и над Харьковом сообщают также в телеграм-канале «Украина сейчас».

УНИАН пишет, что взрывы также слышны в Черкасской, Винницкой и Николаевской областях, на Полтавщине и во Львове.

Новость дополняется.

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