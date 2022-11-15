По Украине наносится массированный ракетный удар

Об этом сообщает информационное агенство УНИАН со ссылкой на глав областных военных администраций.

Информацию о массированном пуске ракет в сторону Украины подтвердил советник офиса президента Украины Алексей Арестович, о ударах по Киеву сообщил также мэр города Виталий Кличко.

О пролетах ракет в сторону Киевской области и над Харьковом сообщают также в телеграм-канале «Украина сейчас».

УНИАН пишет, что взрывы также слышны в Черкасской, Винницкой и Николаевской областях, на Полтавщине и во Львове.