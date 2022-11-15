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Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине

Выпущено около ста ракет, один человек погиб
rus.postimees.ee
Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине
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Последствия ракетных ударов по Киеву, 15 ноября 2022.
Последствия ракетных ударов по Киеву, 15 ноября 2022. Фото: GLEB GARANICH/REUTERS

На всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма, объявлена воздушная тревога. Ракетному обестрелу российской армии подверглись несколько городов, в Киеве пострадали жилые дома. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об одном погибшем. 

Информацию о массированном пуске ракет в сторону Украины подтвердил советник офиса президента Украины Алексей Арестович, о ударах по Киеву сообщил также мэр города Виталий Кличко. Арестович связал массированный пуск ракет по Украине с саммитом «Большой двадцатки», который сегодня стартовал на Бали. 

О пролетах ракет в сторону Киевской области и над Харьковом сообщают также в телеграм-канале «Украина сейчас». УНИАН пишет, что взрывы также слышны в Черкасской, Винницкой и Николаевской областях, на Полтавщине и во Львове. Заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщает, что ситуация в стране критическая. 

По информации главы Криворожского РВА Александра Вилкула, осуществляется запуск ракет Х-101 из бомбардировщика Ту-95 из района Волгоград-Астрахань.

В Киеве вводятся экстренные отключения электричества. Без света осталась также часть Одессы, Харьков, Львов. Также сообщается о массовых автоматических отключених электроэнергии в Молдове.

Российский военный корреспондент «Комсомольской правды» опубликовал в телеграм-канале список областей, по которым РФ нанесла ракетные удары из X-101. Он утверждает, что удары совершаются по энергетическим объектам. 

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что спасатели нашли тело погибшего в одном из домов Печерского района, в который попала ракета.

По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, сегодня Россия осуществила самый массированный обстрел энергосистемы с начала войны. Он отметил, что эта атака может иметь влияние не только на энергосистему Украины, но и на энергосистемы некоторых стран-соседей.

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