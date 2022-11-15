Полиция будет более тщательно проверять пересечение границы гражданами России и Украины

«В период с 14 по 20 ноября, в дополнение к происходящему на эстонско-российской, мы также будем более тщательно проверять граждан Украины и Российской Федерации, выезжающих из Эстонии в Латвию или Финляндию. Наша цель – получить более полное представление о том, сколько военных беженцев и граждан России остаются в Эстонии, а сколько уезжают в другие страны», – сказал во вторник ERR заместитель генерального директора PPA Эгерт Беличев.

По его словам, для этих целей PPA привлек дополнительные ресурсы в виде сотрудников полиции и пограничников.

На вопрос, что именно будет происходить на границе, Беличев ответил, что все автобусы и маршрутки, выезжающие из Эстонии, проверяются для сравнения данных въезжающих и выезжающих граждан Украины и России. Кроме того, пограничники сопоставляют данные о пассажирах судов, которые являются гражданами Украины и России, с данными о пересечении границы.

PPA также использует систему автоматического распознавания номерных знаков, чтобы проверить, какие автомобили с украинскими и российскими номерами, въехавшие в Эстонию, покинули страну.

«Проверки мы проводим особенно вблизи границ Эстонии и Латвии. Например, останавливаем автомобили с украинскими и российскими номерами на дорогах, ведущих к границе, и проверяем данные людей», – уточнил Беличев.

Если пересекающее границу лицо является гражданином Эстонии или другой страны, кроме Украины и России, от него не требуется никакой дополнительной информации или документов.