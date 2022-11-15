Фото: в Таллинне появился новый эффектный фонтан

Новая достопримечательность городка Юлемисте – фонтан, вдохновленный суперграфикой «Девушка Юлемисте».

Фото: Карли Сауль

В Ülemiste City открылся фонтан в форме зонтика, созданный художниками по металлу Ристо Тали и Райнером Каасик-Ааславом. Установленный перед домом Viktor Palm на Лыытса, 1а фонтан отлично гармонирует с суперграфикой «Девушка Юлемисте», созданной художником-трафаретчиком Индреком Хаасом.

Суперграфика Индрека Хааса «Девушка Юлемисте» Фото: Mihkel Maripuu

«Новый фонтан значительно обогащает атмосферу городка Юлемисте, — сказал Нико Пулли, генеральный директор Technopolis Holding OY. — На настоящей городской площади всегда должно что-то происходить, а струящаяся вода символизирует жизненную силу, в которой местные жители и гости города могут черпать вдохновение».

Фото: Карли Сауль

Фонтан в форме зонта под названием «Ülemiste vari» весит 2,5 тонны, его диаметр 4,5 метра, его самая высокая точка находится на высоте 3,5 метра над землей. Зонт крепится к земле с помощью двух опор, а ручка зонта находится в бассейне в форме озеро Юлемисте.