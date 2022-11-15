Тушите свет: в среду электроэнергия сильно подорожает

Самой высокой – 549,91 евро за мегаватт-час – биржевая цена на электроэнергию будет в среду днем с 15 до 16 часов, а самой низкой – рано утром, с 4 до 5 часов, когда она упадет до 150,44 евро за мегаватт-час.

В Латвии и Литве электроэнергия будет стоить в среду в среднем на 1,1% больше, чем в Эстонии, то есть 303,33 евро. В Финляндии электричество будет стоить 299,62 евро.

В октябре средняя цена в эстонской ценовой зоне Nord Pool составила 174,29 евро за мегаватт-час, что на 65 процентов выше, чем в октябре 2021 года, когда средняя месячная цена составила 105,61 евро за мегаватт-час. По сравнению с сентябрем этого года, средняя биржевая цена упала на 23,9 процента.

Последний дневной ценовой рекорд относится к 17 августа, когда средняя цена достигла в Эстонии 682,05 евро. Это на 36,2 процента выше предыдущего дневного рекорда в 500,61 евро, достигнутого 8 августа этого года. Еще более ранний ценовой рекорд был зафиксирован 7 декабря и составил 469,03 евро.