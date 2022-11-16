Херсон: «базар» и полутьма. Обзор основных событий в Украине

Например, оказывается, Россия использует переговоры с ООН о «зерновом соглашении» для подключения к системе SWIFT государственного «Россельхозбанка». А поскольку количество переговорных площадок увеличивается (буквально вчера в Анкаре встречались директор ЦРУ Уильям Бернс и глава СВР РФ Сергей Нарышкин), то и количество хотелок Москвы, естественно, растет. Поэтому Кремль заинтересован в дипломатии.

В любом случае, в прошлую среду, как раз в день, когда российские войска покидали Херсон, представительница МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готова к переговорам с Украиной «с учетом складывающихся сейчас реалий». Еще через день уже замглавы МИД Сергей Рябков сказал, что «Россия открыта к диалогу по Украине без предварительных условий». Масла в огонь подлил главный генерал США Марк Милли, который вопреки администрации Байдена, тоже заговорил о необходимости украино-российских переговоров.

Тему, что называется, перегрели. Но в команде Зеленского прекрасно понимают последствия компромиссов с агрессором, пока его войска находятся на украинской территории. «Мы не можем ничего замораживать. Мы не холодильная камера. Мы должны освобождать наши территории независимо от погоды, независимо от времени года. Никакой остановки мы допускать не можем, потому что там наши люди, мы видим, как они страдают», – заявил секретарь Совета нацбезопасности Алексей Данилов.