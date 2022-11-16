Почему бегство россиян из Херсона не может быть «гениальным стратегическим планом Путина»; пойдет ли Киев на переговоры с Москвой; как оставаться со светом во мраке, который, в буквальном смысле, несет «русский мир»? Сама жизнь давала на эти вопросы ответы, правда, оплаченные смертями украинцев.
Херсон: «базар» и полутьма. Обзор основных событий в Украине
Нельзя сказать, что освобождение Херсона было для украинцев неожиданностью, но мало кто верил, что оно пройдет вот так: Шойгу отдал приказ об отводе войск и они действительно вышли.
Херсонская интрига
Уже 9 ноября, когда состоялся, теперь уже исторический, «херсонский диалог» министра обороны РФ и командующего объединенной группировкой войск в Украине Игоря Суровикина, официальный и экспертный Киев заявляли: «Не верю!» И хотя доводы Суровикина были логичными: «Херсон и прилегающие к нему населенные пункты в текущих условиях не могут полноценно снабжаться и функционировать», – то, что Москва может руководствоваться простой логикой, после всего произошедшего с 24 февраля, казалось невероятным. Все ждали ловушки, обмана, втягивания ВСУ в кровопролитные и истощающие уличные бои.
Еще 9 ноября Офис президента заявлял, что не видит реального вывода российских войск из Херсона, но 11 ноября Владимир Зеленский в вечернем телеобращении сообщил: передовые части ВСУ уже в Херсоне. На следующий день весь мир облетели кадры радостной встречи херсонцев с украинскими военными. 14 ноября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный написал, что, начавшаяся еще в сентябре, операция по освобождению Херсона закончилась.
Развязкой этой интриги стал вчерашний приезд в освобожденный город президента Украины и официальное поднятие там государственного флага. Сбегая из Херсона, российские военные уничтожили всю критическую инфраструктуру города. Люди, которых, они всего месяц назад объявили «гражданами России», которая «пришла навсегда», остались без связи, водоснабжения, отопления и электричества.
Российские СМИ тут же начали искать в отступлении ВС РФ из Херсона «гениальный стратегический замысел» Путина, но факт остается фактом: тот, кто контролирует Херсон, контролирует и Перекопский перешеек, то есть, ворота в Крым. ВСУ теперь получили возможность огневого поражения пути поставок из Крыма вооружений и боеприпасов для российских войск. Никакой «гениальный стратегический замысел» такой потери не оправдает.
Отступление было вынужденным. Американские HIMARS сделали невозможным снабжение российских войск в Херсоне. Да, ВСР могли нанести серьезные потери ВСУ в ходе городских боев, но без снабжения удерживать город долго они все равно не смогли бы. При этом их потери были бы также значительными. Глядя на непопулярную, а потому, вынужденную для Кремля, «частичную мобилизацию» можно понять, что Москва испытывает явный и жесткий дефицит «штыков». Принцип «бабы еще нарожают» не работает.
В общем и целом, исход был предрешен. Путин решил спрятаться за Днепром и сохранить личный состав для боев, скорее всего, на Донбассе. Если Херсон ему был стратегически важен для наступления, то Донбасс ему стратегически нужен для «красивого» отступления. Только захватив всю Донецкую область, он сможет заявить, что цели СВО выполнены и официально завершить ее, «сохранив лицо» перед своим народом. После этого, Кремль, видимо, надеется закрепиться на Донбассе и благодаря энергетическому кризису и усталости Запада от войны, получить паузу для заморозки конфликта и восстановления сил.
Однако ВСУ уже ломают этот план, Продолжается украинское контрнаступление в Луганском регионе, пусть и не такое эффектное. Область была фактически полностью захвачена россиянами. Под властью Киева оставались доли процента ее территории. Однако сейчас, ВСУ контролируют уже 12 населенных пунктов. По словам главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая, с ожесточенными боями украинские военные продвигаются буквально по 500 метров в день», но продвигаются!
Переговоры
В минувший понедельник в Херсоне журналисты спросили президента Зеленского: «Куда дальше?» Не трудно догадаться, чем был вызван этот вопрос. Все военные эксперты, в том числе западные, заявляют, что у Киева сейчас сложилась выгодная позиция для начала освобождения Крыма. В то же время разные источники утверждают, что Запад склоняет Путина к переговорам, «подкупая» его, якобы, обязательством Украины на 7 лет «заморозить» решение крымского вопроса.
На этом фоне вопрос «куда дальше» – это не просто определение направления движения ВСУ, это тест на готовность Зеленского к опасному компромиссу. «Не Москва... Нас не интересуют территории другой страны», – уклончиво ответил президент…
Вообще, тема возможных переговоров с Москвой на ушедшей неделе была, пожалуй, самой активной в украинских и мировых СМИ. Но источниками ее были Россия и США, а не Киев. Москве отчаянно нужна пауза: и для подготовки «чмобиков», и для накопления ракет, которыми она уничтожает энергетику Украины, и для перегруппировки сил, и для усиления зимней «усталости Запада». Если раньше Путин делал то, что хотел, то сегодня он делает то, что может, и для расширения этих возможностей, Кремлю нужны переговоры.
Например, оказывается, Россия использует переговоры с ООН о «зерновом соглашении» для подключения к системе SWIFT государственного «Россельхозбанка». А поскольку количество переговорных площадок увеличивается (буквально вчера в Анкаре встречались директор ЦРУ Уильям Бернс и глава СВР РФ Сергей Нарышкин), то и количество хотелок Москвы, естественно, растет. Поэтому Кремль заинтересован в дипломатии.
В любом случае, в прошлую среду, как раз в день, когда российские войска покидали Херсон, представительница МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готова к переговорам с Украиной «с учетом складывающихся сейчас реалий». Еще через день уже замглавы МИД Сергей Рябков сказал, что «Россия открыта к диалогу по Украине без предварительных условий». Масла в огонь подлил главный генерал США Марк Милли, который вопреки администрации Байдена, тоже заговорил о необходимости украино-российских переговоров.
Тему, что называется, перегрели. Но в команде Зеленского прекрасно понимают последствия компромиссов с агрессором, пока его войска находятся на украинской территории. «Мы не можем ничего замораживать. Мы не холодильная камера. Мы должны освобождать наши территории независимо от погоды, независимо от времени года. Никакой остановки мы допускать не можем, потому что там наши люди, мы видим, как они страдают», – заявил секретарь Совета нацбезопасности Алексей Данилов.
В свою очередь, представитель МИД Украины Олег Николенко напомнил об условиях Киева для начала переговоров, главное из которых – вывод всех российских военных со всех украинских территорий в границах 1991 года. Причем, такое впечатление, что спикер МИДа реагировал не столько на заявления Москвы о готовности к переговорам, сколько на дискуссии в западных столицах. А кому еще могли быть адресованы слова: «При других условиях достичь устойчивого мира будет невозможно?» – не Москве же, которая к «устойчивому миру» и не стремится.
Точку в этом вопросе, как и положено на войне, вчера поставил Главнокомандующий ВСУ Залужный. В разговоре с генералом Милли он заявил: «Украинские военные не примут никаких переговоров, договоренностей или компромиссных решений. Условие для переговоров одно – Россия должна оставить все захваченные территории». Даже выступление Зеленского с аналогичным тезисом на саммите G-20, после «украинские военные не примут», звучало не так весомо.
Энергетика
Что такое сидеть без электричества по 12 часов, в пору, когда световой день составляет всего девять часов – легко представить. Но жители столицы и центральных областей Украины к этому уже начали привыкать. Однако ночью 11 ноября РФ снова ударила по энергетической инфраструктуре Украины, что заставило «Укрэнерго» кроме этих 12-часовых «плановых» отключений ввести еще и экстренные.
Всего за время полномасштабной войны Россия повредила уже более 400 объектов критической инфраструктуры Украины. Москва не пожалела для этого 900 ракет и ударных дронов.
И, поскольку из-за войсковой импотенции, атаки на мирных жителей стали обычным стилем российской «любви» к «братским народам», то жителям всех граничащих с РФ стран может оказаться полезным опыт украинцев по выживанию во мраке.
В Киеве сразу вырос спрос на светодиодные ленты и гирлянды, которые работают от батареек. Пригодились и светодиодные фонари: они даже экономичнее. Правда все это требует запаса батареек или аккумуляторов, но с этим в магазинах пока проблем нет.
Также, вырос спрос, а соответственно и цены, на кольцевые блогерские лампы, которые через USB подключают к внешним аккумуляторам (Powerbank) или ноутбукам. Это сейчас самое популярное средство от мрака у молодежи. Соответственно, нужно иметь Powerbank, цены на которые тоже резко взлетели.
Самое эффективное решение – это, конечно же, генераторы. Но они дорогие и шумные. К тому же для них нужно делать запас бензина, что в квартирных условиях практически невозможно.
И напоследок – традиционные свечи и керосинки. Это сейчас тоже дефицит. Однако они коптят, выжигают кислород, и к тому же морально устарели в 21 веке.
Хотя, если вашей стране «повезло» граничить с Россией, то понятие прогресса и цивилизации, может стать весьма условным. Так что главный акцент «жертвы» такой географии должны делать не на энергетику, а на вооруженные силы, тогда и с энергией все будет в порядке. Доказано опытом.