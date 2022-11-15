По словам технического директора эстонской компании-разработчика облачных решений для автоматизации продаж, в связи с ухудшением экономической ситуации предприятие меняет свою бизнес- и продуктовую стратегию, поэтому из представительство по всему миру будут уволены 143 сотрудника.
Известный эстонский стартап увольняет более ста сотрудников
Известный эстонский стартап увольняет более ста сотрудников
«Решение об увольнении было принято с очень тяжелым сердцем после тщательного рассмотрения различных альтернатив, но, учитывая текущую экономическую ситуацию, мы не видели другого выхода. Мы всячески поддерживаем наших сотрудников в это трудное время, например, мы предложили им помощь в поисках новой работы», – сказал Йыги в интервью BNS.
В будущем, по словам технического директора, Pipedrive сосредоточится на разработке программного обеспечения для управления продажами, а со следующего года компания будет уделять больше внимания созданию интеграций.
В августе СМИ писали, что в Эстонии существует десять «единорогов», т.е. стартап-компаний, оценочная стоимость которых превышает один миллиард долларов, в число которых входит и Pipedrive.
Ключевые слова