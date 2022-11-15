Известный эстонский стартап увольняет более ста сотрудников

«Решение об увольнении было принято с очень тяжелым сердцем после тщательного рассмотрения различных альтернатив, но, учитывая текущую экономическую ситуацию, мы не видели другого выхода. Мы всячески поддерживаем наших сотрудников в это трудное время, например, мы предложили им помощь в поисках новой работы», – сказал Йыги в интервью BNS.

В будущем, по словам технического директора, Pipedrive сосредоточится на разработке программного обеспечения для управления продажами, а со следующего года компания будет уделять больше внимания созданию интеграций.