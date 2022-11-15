Дело о коррупции в Tallinna Linnatranspordi AS: осужденных обязали выплатить более 500 тысяч евро

Об этом BNS сообщили в пресс-службе суда. Согласно соглашению о вынесении приговора, ключевая фигура дела, Яанус Винк, приговорен к трем годам девяти месяцам и шести дням условно с пятилетним испытательным сроком. Предприятие Arvika OÜ приговорено к денежному штрафу в размере 20 тысяч евро условно с испытательным сроком на три года.

Каспар Кеэльманн приговорен к тюремному заключению с отсрочкой исполнения на два года, 11 месяцев и 28 дней с испытательным сроком на три года, предприятие KTK TEHNIKA OÜ приговорено к денежному штрафу в размере 15 тысяч евро с трехлетним испытательным сроком. Ханнес Эрбсен получил условный тюремный срок в один год, 11 месяцев и 28 дней с испытательным сроком в два года.

Суд солидарно обязал Яануса Винка, предприятия Arvika OÜ, KTK Tehnika OÜ, Ханнеса Эрбсена и Каспара Кеэльманна выплатить гражданский иск в размере 525 тысяч евро в пользу потерпевшего, предприятия AS Tallinna Linnatransport, который должен быть выплачен в течение одного года со дня вступления в силу решения.