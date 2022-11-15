Во вторник Харьюский уездный суд утвердил соглашения о наказании по делу о коррупции в руководстве предприятием Tallinna Linnatranspordi AS и приговорил осужденных к выплате более 500 тысяч евро.
Дело о коррупции в Tallinna Linnatranspordi AS: осужденных обязали выплатить более 500 тысяч евро
Об этом BNS сообщили в пресс-службе суда. Согласно соглашению о вынесении приговора, ключевая фигура дела, Яанус Винк, приговорен к трем годам девяти месяцам и шести дням условно с пятилетним испытательным сроком. Предприятие Arvika OÜ приговорено к денежному штрафу в размере 20 тысяч евро условно с испытательным сроком на три года.
Каспар Кеэльманн приговорен к тюремному заключению с отсрочкой исполнения на два года, 11 месяцев и 28 дней с испытательным сроком на три года, предприятие KTK TEHNIKA OÜ приговорено к денежному штрафу в размере 15 тысяч евро с трехлетним испытательным сроком. Ханнес Эрбсен получил условный тюремный срок в один год, 11 месяцев и 28 дней с испытательным сроком в два года.
Суд солидарно обязал Яануса Винка, предприятия Arvika OÜ, KTK Tehnika OÜ, Ханнеса Эрбсена и Каспара Кеэльманна выплатить гражданский иск в размере 525 тысяч евро в пользу потерпевшего, предприятия AS Tallinna Linnatransport, который должен быть выплачен в течение одного года со дня вступления в силу решения.
Суд оставил девять арестованных объектов, принадлежащих Винку, под арестом до полной компенсации по гражданскому иску. Кроме того, имущество других сторон оставалось под арестом до возмещения ущерба по гражданскому иску.