Сотрудники Таллиннской муниципальной полиции Мустамяэского района и полиции Ляэне-Харьюского округа совместно провели так называемую операцию по осмотру автомобилей в Мустамяэ.
Что происходит? Люди в форме заглядывают в автомобили горожан
«Целью операции было предотвращение нарушений, которые могут быть вызваны компьютерами, мобильными телефонами и другими предметами, оставленными на виду в автомобилях. Если в автомобиле были замечены предметы, которые могли привести к краже, полиция связывалась с владельцами автомобиля и объясняла им опасность такого поведения», – сказала Меели Хунт, главный специалист по связям с общественностью МуПо.
«Внимание водителей было обращено на то, что если в машине на видном месте находятся предметы, которые могут быть использованы в качестве приманки, то существует довольно высокая вероятность того, что воры украдут их, либо разбив окно, либо взломав дверь», – добавила Хант.
По ее словам, недавняя операция по осмотру вновь показала, что рассеянных водителей достаточно много: ключи, наличные, дамские сумочки и спортивные сумки оставлены в машинах на видном месте.
Подобные профилактические рейды по осмотру проводились МуПо в разных частях города и в предыдущие годы.