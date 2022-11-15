Что происходит? Люди в форме заглядывают в автомобили горожан

«Целью операции было предотвращение нарушений, которые могут быть вызваны компьютерами, мобильными телефонами и другими предметами, оставленными на виду в автомобилях. Если в автомобиле были замечены предметы, которые могли привести к краже, полиция связывалась с владельцами автомобиля и объясняла им опасность такого поведения», – сказала Меели Хунт, главный специалист по связям с общественностью МуПо.

«Внимание водителей было обращено на то, что если в машине на видном месте находятся предметы, которые могут быть использованы в качестве приманки, то существует довольно высокая вероятность того, что воры украдут их, либо разбив окно, либо взломав дверь», – добавила Хант.

По ее словам, недавняя операция по осмотру вновь показала, что рассеянных водителей достаточно много: ключи, наличные, дамские сумочки и спортивные сумки оставлены в машинах на видном месте.