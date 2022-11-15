Правящая коалиция вчера решила, что не будет рассматривать законопроект, согласно которому предполагалось ограничить право граждан стран, угрожающих безопасности Эстонии, то есть граждан России, участвовать в выборах в органы местного самоуправления.
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В правительстве не будут обсуждать лишение граждан России права голоса
В правительстве не будут обсуждать лишение граждан России права голоса
«Мы пришли к выводу в коалиции, что это правительство не будет инициировать или реализовывать этот законопроект. Я понял, что этот вопрос сейчас отодвинут на второй план», – сказал министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (Социал-Демократическая партия).
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