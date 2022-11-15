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В правительстве не будут обсуждать лишение граждан России права голоса

Лоора-Элизабет Ломп
В правительстве не будут обсуждать лишение граждан России права голоса
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Премьер-министр Кая Каллас (Партия Реформ) и министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (Социал-Демократическая партия).
Премьер-министр Кая Каллас (Партия Реформ) и министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (Социал-Демократическая партия). Фото: Eero Vabamägi

Правящая коалиция вчера решила, что не будет рассматривать законопроект, согласно которому предполагалось ограничить право граждан стран, угрожающих безопасности Эстонии, то есть граждан России, участвовать в выборах в органы местного самоуправления.

«Мы пришли к выводу в коалиции, что это правительство не будет инициировать или реализовывать этот законопроект. Я понял, что этот вопрос сейчас отодвинут на второй план», – сказал министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (Социал-Демократическая партия).

Ляэнеметс добавил, что, по его словам, это было совершенно ясно для партнеров по коалиции: «На самом деле мы должны сосредоточиться в первую очередь на улучшении условий жизни людей. Нужно взять рост цен под контроль и подумать, как бы увеличить доходы людей, потому что жизнь стала дороже».

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