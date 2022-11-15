В правительстве не будут обсуждать лишение граждан России права голоса

«Мы пришли к выводу в коалиции, что это правительство не будет инициировать или реализовывать этот законопроект. Я понял, что этот вопрос сейчас отодвинут на второй план», – сказал министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (Социал-Демократическая партия).

Ляэнеметс добавил, что, по его словам, это было совершенно ясно для партнеров по коалиции: «На самом деле мы должны сосредоточиться в первую очередь на улучшении условий жизни людей. Нужно взять рост цен под контроль и подумать, как бы увеличить доходы людей, потому что жизнь стала дороже».