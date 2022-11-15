Ушла из дома и пропала: полиция просит помощи в поисках 16-летней девушки

В полицию поступило сообщение о том, что 16-летняя Марлеэн, которая должна была вернуться в Маарьямааскую образовательную коллегию после поездки домой 12 ноября, так и не дала о себе знать. Девушка также не вернулась домой. Однако за прошедшие дни девочка общалась как с семьей, так и с коллективом школы, но дала понять, что не хочет возвращаться в школу.

Полиция связалась с друзьями девочки, семьей и сотрудниками школы, но никто из них не знает, где она может находиться. Мобильный телефон девушки отключен.

Рост Марлеэн 180 см. У нее светло-каштановые длинные волосы. Из дома она ушла в черной куртке, черных джинсах и красно-белых кроссовках Nike. На шее у нее был красный шарф.