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Ушла из дома и пропала: полиция просит помощи в поисках 16-летней девушки

rus.postimees.ee
Ушла из дома и пропала: полиция просит помощи в поисках 16-летней девушки
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Полиция разыскивает 16-летнюю Марлеэн.
Полиция разыскивает 16-летнюю Марлеэн. Фото: PPA Lõuna prefektuur

Полиция обратилась за помощью в поисках 16-летней Марлеэн, которая не вернулась в Маарьямааскую образовательную коллегию после поездки домой.

В полицию поступило сообщение о том, что 16-летняя Марлеэн, которая должна была вернуться в Маарьямааскую образовательную коллегию после поездки домой 12 ноября, так и не дала о себе знать. Девушка также не вернулась домой. Однако за прошедшие дни девочка общалась как с семьей, так и с коллективом школы, но дала понять, что не хочет возвращаться в школу.

Полиция связалась с друзьями девочки, семьей и сотрудниками школы, но никто из них не знает, где она может находиться. Мобильный телефон девушки отключен.

Рост Марлеэн 180 см. У нее светло-каштановые длинные волосы. Из дома она ушла в черной куртке, черных джинсах и красно-белых кроссовках Nike. На шее у нее был красный шарф.

Полиция просит всех, кто где-либо видел Марлеэн в последние несколько дней или располагает информацией о ее месте нахождения, сообщить об этом, позвонив по номеру 112.

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