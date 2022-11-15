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Россия осталась без очередного крупного соревнования

rus.postimees.ee
Россия осталась без очередного крупного соревнования
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Будущий чемпионат мира крайне важен для борцов - на нем будут разыгрываться первые путевки на ОИ 2024.
Будущий чемпионат мира крайне важен для борцов - на нем будут разыгрываться первые путевки на ОИ 2024. Фото: IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Gerd Gruendl

Чемпионат мира по борьбе, который должен был в 2023 году пройти в России, переносится в Сербию, сообщает организация Объединенный мир борьбы (UWW).

По решению UWW чемпионат пройдет в Белграде – там же, где проводился в этом году.

Первоначально ЧМ должен был пройти в Красноярске, но из-за развязанной Россией войны в Украине от этого места отказались. Чемпионат мира пройдет в начале сентября.

Чемпионат мира 2023 года очень важен для борцов, потому что именно там будут разыграны первые путевки на Олимпийские игры 2024 в Париже.

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