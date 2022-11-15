Чемпионат мира по борьбе, который должен был в 2023 году пройти в России, переносится в Сербию, сообщает организация Объединенный мир борьбы (UWW).
Россия осталась без очередного крупного соревнования
Россия осталась без очередного крупного соревнования
По решению UWW чемпионат пройдет в Белграде – там же, где проводился в этом году.
Первоначально ЧМ должен был пройти в Красноярске, но из-за развязанной Россией войны в Украине от этого места отказались. Чемпионат мира пройдет в начале сентября.
Чемпионат мира 2023 года очень важен для борцов, потому что именно там будут разыграны первые путевки на Олимпийские игры 2024 в Париже.