Россия осталась без очередного крупного соревнования

По решению UWW чемпионат пройдет в Белграде – там же, где проводился в этом году.

Первоначально ЧМ должен был пройти в Красноярске, но из-за развязанной Россией войны в Украине от этого места отказались. Чемпионат мира пройдет в начале сентября.