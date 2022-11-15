Полиция нашла пропавшего на Хийумаа Михкеля

Полиции сообщили, что мужчина, похожий на того, кого они искали, был замечен в магазине в Кярдла. Полицейский патруль проверил наводку и получил подтверждение, что это пропавший Михкель. С ним все было в порядке, он не нуждался в посторонней помощи, и полицейские забрали его домой.