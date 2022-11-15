15 ноября в полицию поступило сообщение о том, что 66-летний Михкель ушел из своего дома в Кярдла и не вернулся. С ним все в порядке, он вернулся домой!
Полиция нашла пропавшего на Хийумаа Михкеля
Полиция нашла пропавшего на Хийумаа Михкеля
Полиции сообщили, что мужчина, похожий на того, кого они искали, был замечен в магазине в Кярдла. Полицейский патруль проверил наводку и получил подтверждение, что это пропавший Михкель. С ним все было в порядке, он не нуждался в посторонней помощи, и полицейские забрали его домой.
Спасибо всем, кто распространил новость и помог в поиске Михкеля.
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