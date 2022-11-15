15 ноября в полицию поступило сообщение о том, что 66-летний Михкель ушел из своего дома в Кярдла и не вернулся. Последний раз Михкеля видели в Кярдле вчера, 14 ноября, около 19:00.
Полиция просит помощи в поиске пропавшего на Хийумаа Михкеля
Полиция просит помощи в поиске пропавшего на Хийумаа Михкеля
Полиция связалась со знакомыми Михкеля и проверила возможные места, куда он мог пойти, но, к сожалению, Михкель не был найден.
Рост Михкеля около 170 сантиметров. Он одет в черную куртку, синие джинсы и черные резиновые сапоги. На нем вязаная шапка.
Полиция просит всех, кто видел передвижение Михкеля или располагает какой-либо информацией о его местонахождении, обратиться в полицейский участок Кярдла по телефону 53 009 330.
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