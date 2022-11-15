В понедельник Харьюский уездный суд на шесть месяцев лишил права управления транспортным средством водителя BMW, который два дня назад ехал по Таллинну со скоростью 114 км/ч.
Водитель, мчавший по Таллинну со скоростью 114 км/ч, лишился водительских прав на полгода
Водитель, мчавший по Таллинну со скоростью 114 км/ч, лишился водительских прав на полгода
В качестве основного наказания за превышение максимально допустимой скорости движения суд приговорил 33-летнего мужчину к четырем суткам лишения свободы, а в качестве дополнительного наказания на шесть месяцев лишил права управления автотранспортным средством.
Нарушителю вновь разрешат сесть за руль в мае 2023 года, если он успешно сдаст тест на знание правил дорожного движения.
В субботу в Таллинне полицейский радар зафиксировал крайне высокую скорость – водитель BMW ехал со скоростью 114 километров в час, хотя максимально разрешенная скорость в городе составляет 50 километров в час.