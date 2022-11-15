Вт, 15.11.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Профессор: борющийся с советской символикой министр юстиции – сама угроза безопасности

rus.postimees.ee
Профессор: борющийся с советской символикой министр юстиции – сама угроза безопасности
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Профессор истории культуры Таллиннского университета Марек Тамм.
Профессор истории культуры Таллиннского университета Марек Тамм. Фото: Reti Kokk retifotod.ee

По мнению профессора истории культуры Таллиннского университета Марека Тамма, министр юстиции представляет собой гораздо большую угрозу безопасности Эстонии, чем советские символы, против которых она ведет политическую кампанию, сообщает ERR.

«Вопрос скорее в том, является ли способ, которым мы сводим счеты с нашим прошлым, наиболее подходящим, и я считаю, что нет. Этот конкретный законопроект был составлен скорее как политическая кампания, он предписывает кратчайшие сроки, которые в первую очередь ориентированы на следующие выборы, а не на существенные цели», – прокомментировал Тамм.

По его словам, проблема заключается не в том, чтобы освободить Эстонию от советской символики, а в том, чтобы обеспечить безопасность культурного наследия Эстонии.

«На мой взгляд, нужно обладать богатым воображением, чтобы увидеть, что пятиконечная звезда на крыше или стене дома представляет угрозу безопасности Эстонии. Я скорее вижу, что министр юстиции, который действует в угоду своим избирателям, представляет собой большую угрозу безопасности, чем дом офицеров, кинотеатр «Сыпрус» или потолок театра «Эстония», – критикует Тамм.

Он добавляет, что ему, как историку, странно слышать, что по мнению министра юстиции, существует правильная и неправильная концепция истории. «Политизация прошлого и истории – это тенденция, которой следует избегать».

Под сомнение компетентность правительственной комиссии ставит Рийн Алаталу, доцент Эстонской академии художеств и эксперт по сохранению наследия.

По ее словам, различные остатки советской символики не являются объектами поклонения, а, наоборот, помогают помнить, откуда эти символы, и почему они находятся в определенных местах, чтобы они были у нас перед глазами, как открытый учебник.

По ее мнению, такие законы служат предпосылкой для создания полицейского государства, потому что этот закон также позволит вторгаться в частные владения.

Напомним, что в понедельник правительство представило в Рийгикогу законопроект о советской символике, который, в случае принятия, обяжет муниципалитеты убрать советские памятники и символы в течение трех месяцев. Комиссия, включающая членов правительства, решит, какие символы не подходят.

Ключевые слова

Pекомендуем

Наверх