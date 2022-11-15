Профессор: борющийся с советской символикой министр юстиции – сама угроза безопасности

«Вопрос скорее в том, является ли способ, которым мы сводим счеты с нашим прошлым, наиболее подходящим, и я считаю, что нет. Этот конкретный законопроект был составлен скорее как политическая кампания, он предписывает кратчайшие сроки, которые в первую очередь ориентированы на следующие выборы, а не на существенные цели», – прокомментировал Тамм.

По его словам, проблема заключается не в том, чтобы освободить Эстонию от советской символики, а в том, чтобы обеспечить безопасность культурного наследия Эстонии.

«На мой взгляд, нужно обладать богатым воображением, чтобы увидеть, что пятиконечная звезда на крыше или стене дома представляет угрозу безопасности Эстонии. Я скорее вижу, что министр юстиции, который действует в угоду своим избирателям, представляет собой большую угрозу безопасности, чем дом офицеров, кинотеатр «Сыпрус» или потолок театра «Эстония», – критикует Тамм.

Он добавляет, что ему, как историку, странно слышать, что по мнению министра юстиции, существует правильная и неправильная концепция истории. «Политизация прошлого и истории – это тенденция, которой следует избегать».

Под сомнение компетентность правительственной комиссии ставит Рийн Алаталу, доцент Эстонской академии художеств и эксперт по сохранению наследия.

По ее словам, различные остатки советской символики не являются объектами поклонения, а, наоборот, помогают помнить, откуда эти символы, и почему они находятся в определенных местах, чтобы они были у нас перед глазами, как открытый учебник.

По ее мнению, такие законы служат предпосылкой для создания полицейского государства, потому что этот закон также позволит вторгаться в частные владения.