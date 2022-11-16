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Департамент – пенсионерам: больше не придется платить налоги со средней пенсии

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Департамент – пенсионерам: больше не придется платить налоги со средней пенсии
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  • После индексации налоги тоже не будут взиматься
  • Средняя пенсия к 1 апреля составит 704 евро
  • Попытки перевода пенсий из РФ не прекращаются

Что выиграют пенсионеры от налоговых изменений с 1 января 2023 года? Многое ли изменится? Кого затронет повышение не облагаемого налогом минимума? Что предпринимается, чтобы решить проблему с пенсиями и алиментами из России?

На вопросы Rus.Postimees ответила в прямом эфире специалист Департамента социального страхования Ирина Чорная.

Выдержки из беседы:

– Что изменится с 1 января 2023 по части налогов для пенсионеров?

– Меняется ставка не облагаемого налогом минимума. На данный момент это 500 евро, и ставка уменьшается в зависимости от дохода. С 1 января 2023 года будет действовать безналоговая ставка в размере 704 евро.

– То есть, разница между старой и новой безналоговой ставками составит 204 евро, с которых не будут браться 20%? Таким образом, к пенсии добавятся 42 евро – в случае, если размер пенсии достигает 704 евро?

– Совершенно верно. Смысл всех изменений в том, чтобы увеличить доход людей пенсионного возраста. На данный момент в Эстонии размер средней пенсии по старости составляет 595 евро.

С нового года с суммы, превышающей 500 евро, не будет взиматься налог. В январе люди получат пенсию уже в полном объеме.

Никаких заявлений никуда писать не нужно. Все начисления будут произведены автоматически.

– И даже после апрельской индексации средние по размеру пенсии не будут облагаться налогом, поскольку они не превысят планку в 704 евро?

– Именно так, в данном случае уже учтена грядущая индексация.

Размер средней пенсии к 1 апреля 2023 года будет составлять 704 евро (это касается тех, кто выходит на пенсию в следующем годуприм. ред.).

Безналоговый минимум закладывается исходя из этой суммы. В результате с 1 апреля людям не придется снова платить налоги. Безналоговый минимум будет распространяться на всю сумму не только в промежутке с января по апрель, но и далее.

Кроме того, с 1 января 2023 года повышается базовая часть пенсии, что тоже увеличит доход пенсионеров.

За счет базовой ставки повышаются все пенсии, за исключением спецпенсий, которые назначены за выслугу лет.

– Сколько пенсионеров получают пенсию 704 евро и больше?

– Около двух тысяч человек.

– Сколько пенсионеров получают пенсию в районе 500 евро?

– Это считается средней суммой пенсии, которая начисляется тем, кто выработал свой стаж в 44 года. Есть у нас и те, кто получает меньше. И все нынешние действия предпринимаются для того, чтобы прожиточный минимум пенсионеров был не ниже этой суммы.

– Коснется ли повышение безналоговой ставки работающих пенсионеров? Каким образом?

– С нового года право учитывать не облагаемый налогом минимум останется только за Департаментом социального страхования. То есть, налоги не будут взиматься в первую очередь с пенсии. Если пенсия не превышается 704 евро и у работающего пенсионера остается свободной определенная сумма, с которой не должен взиматься налог, то есть несколько вариантов, как действовать дальше.

Если пенсионер получает через департамент несколько пособий, то безналоговый минимум распространяется и на следующее пособие.

Если человек получает только пенсию в 600 евро и продолжает работать, то у него остается 104 евро, которые не должны облагаться налогом. В данном случае он вправе сам решать, как использовать льготу.

– Либо написать заявление работодателю с просьбой не взимать налоги со 104 евро, либо дождаться возврата по налоговой декларации по итогам года?

– Да, все так. Пенсионер сам должен решить, как ему будет удобнее воспользоваться безналоговым минимумом.

– Пенсии с учетом повышенной безналоговой ставки придут уже в январе?

– Да, это так. Повышенные январские пенсии будут выплачены уже в январе, февральские – в феврале, и так далее.

И можно однозначно сказать, что от повышения безналогового минимума выиграют все пенсионеры.

– Одинокие пенсионеры в октябре также получили по 200 евро, это коснулось тех, кто прописан в квартире один и чей доход не превышает 669 евро. Речь идет о 90 тысячах пенсионеров?

– Это коснулось 90 тысяч пенсионеров. Данная сумма не облагается налогом и не идет в учет общего дохода пенсионеров. В ноябре абсолютно всем пенсионерам по старости, достигшим возраста 64 года и 3 месяца, было также выплачено пособие в 50 евро.

– Какова ситуация с пенсиями и алиментами из России?

– Алименты – это частное дело. Межгосударственное соглашение о социальных гарантиях распространяется только на пенсионеров, которые получают пенсию за трудовой стаж в России.

Впервые за 11 лет существования договора возникли проблемы с выплатами. На данный момент у нас нет возможности перевести деньги.

Департамент соцстрахования старается, предпринимает попытки – такие попытки были предприняты уже четыре раза. Пенсионный фонд РФ перевел деньги в белорусский «Приорбанк». Департамент соцстрахования, как исполнительный орган, сделал все, что от нас зависело, теперь мы обратились во все профильные министерства с просьбой оказать содействие в этом вопросе, чтобы произвести выплаты проживающим в Эстонии российским пенсионерам. Таких около 4000 человек.

– Пострадали не военные, а гражданские пенсионеры. Когда они в последний раз получали пенсии?

– Такая выплата была произведена в минувшем квартале в начале сентября. Последние пенсии от Пенсионного фонда РФ были получены за сентябрь.

Некоторые пенсионеры получают часть пенсии от Эстонии. Целиком всю сумму из России получают около ста человек.

– На какую помощь от государства можно рассчитывать тем, кто остался без пенсий?

– У пенсионеров есть право обратиться в городские самоуправления с просьбой оказать им помощь.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: станут ли пенсионеры богаче?
Студия Postimees: станут ли пенсионеры богаче? Фото: Sander Ilvest
  • Что изменится с нового года для пенсионеров? Многих ли затронет повышение не облагаемого налогом минимума с 500 до 704 евро?
  • Коснется ли изменение работающих пенсионеров? Придется ли им писать заявления, чтобы воспользоваться безналоговым минимумом?
  • Каков будет размер средней пенсии по старости начиная с января 2023 года? 
  • Поступят ли на счета увеличенные пенсии уже в январе?
  • Какова ситуация с пенсиями и алиментами из России? Предпринимаются ли попытки решить эту проблему?
  • На какую помощь от государства можно рассчитывать тем, кто остался без пенсий и алиментов?
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