Департамент – пенсионерам: больше не придется платить налоги со средней пенсии

Кроме того, с 1 января 2023 года повышается базовая часть пенсии, что тоже увеличит доход пенсионеров.

За счет базовой ставки повышаются все пенсии, за исключением спецпенсий, которые назначены за выслугу лет.

– Сколько пенсионеров получают пенсию 704 евро и больше?

– Около двух тысяч человек.

– Сколько пенсионеров получают пенсию в районе 500 евро?

– Это считается средней суммой пенсии, которая начисляется тем, кто выработал свой стаж в 44 года. Есть у нас и те, кто получает меньше. И все нынешние действия предпринимаются для того, чтобы прожиточный минимум пенсионеров был не ниже этой суммы.

– Коснется ли повышение безналоговой ставки работающих пенсионеров? Каким образом?

– С нового года право учитывать не облагаемый налогом минимум останется только за Департаментом социального страхования. То есть, налоги не будут взиматься в первую очередь с пенсии. Если пенсия не превышается 704 евро и у работающего пенсионера остается свободной определенная сумма, с которой не должен взиматься налог, то есть несколько вариантов, как действовать дальше.

Если пенсионер получает через департамент несколько пособий, то безналоговый минимум распространяется и на следующее пособие.

Если человек получает только пенсию в 600 евро и продолжает работать, то у него остается 104 евро, которые не должны облагаться налогом. В данном случае он вправе сам решать, как использовать льготу.