Что выиграют пенсионеры от налоговых изменений с 1 января 2023 года? Многое ли изменится? Кого затронет повышение не облагаемого налогом минимума? Что предпринимается, чтобы решить проблему с пенсиями и алиментами из России?
Студия Postimees: станут ли пенсионеры богаче?
10:00
Студия Postimees: станут ли пенсионеры богаче?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире специалист Департамента социального страхования Ирина Чорная. Смотрите беседу в студии в 10:00!
- Что изменится с нового года для пенсионеров? Многих ли затронет повышение не облагаемого налогом минимума с 500 до 704 евро?
- Коснется ли изменение работающих пенсионеров? Придется ли им писать заявления, чтобы воспользоваться безналоговым минимумом?
- Каков будет размер средней пенсии по старости начиная с января 2023 года?
- Поступят ли на счета увеличенные пенсии уже в январе?
- Какова ситуация с пенсиями и алиментами из России? Предпринимаются ли попытки решить эту проблему?
- На какую помощь от государства можно рассчитывать тем, кто остался без пенсий и алиментов?
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