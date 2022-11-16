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Студия Postimees: станут ли пенсионеры богаче?

10:00
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Студия Postimees: станут ли пенсионеры богаче?
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Что выиграют пенсионеры от налоговых изменений с 1 января 2023 года? Многое ли изменится? Кого затронет повышение не облагаемого налогом минимума? Что предпринимается, чтобы решить проблему с пенсиями и алиментами из России?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире специалист Департамента социального страхования Ирина Чорная. Смотрите беседу в студии в 10:00!

  • Что изменится с нового года для пенсионеров? Многих ли затронет повышение не облагаемого налогом минимума с 500 до 704 евро?
  • Коснется ли изменение работающих пенсионеров? Придется ли им писать заявления, чтобы воспользоваться безналоговым минимумом?
  • Каков будет размер средней пенсии по старости начиная с января 2023 года? 
  • Поступят ли на счета увеличенные пенсии уже в январе?
  • Какова ситуация с пенсиями и алиментами из России? Предпринимаются ли попытки решить эту проблему?
  • На какую помощь от государства можно рассчитывать тем, кто остался без пенсий и алиментов?
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