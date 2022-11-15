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«Новости в 7» за 15 ноября: новая волна массовых сокращений, на что способны британские системы залпового огня, нанотехнологии на службе красоты и ночные экскрусии с фонарями

Kanal 7
«Новости в 7» за 15 ноября: новая волна массовых сокращений, на что способны британские системы залпового огня, нанотехнологии на службе красоты и ночные экскрусии с фонарями
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Об этом и не только - в тележурнале «Новости в 7». Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.

Сегодня в выпуске:

- Рынок труда Эстонии накрывает новая волна сокращений работников. Что делать, кто виноват и какие перспективы имеются у отечественных предприятий и самих безработных - разбирался наш корреспондент.

- Короткие новости: про пособия для многодетных семей, контроле на границе и активизации мошенников.

- Нанотехнологии на службе красоты: каким образом как можно дольше оставаться всех милее, всех румяней и белее - выясняла наш корреспондент.

- С миру по нитке: на что растут цены в Финляндии, от чего с "пугающей скоростью" отказываются британцы и прогноз погоды на предстоящую зиму.

- Необычный вид экскурсии становится все более популярным в Таллинне. Зачем и с чем столичные жители ходят по паркам в тёмное время суток - в нашем сюжете!

Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 15 ноября.

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