«Новости в 7» за 15 ноября: новая волна массовых сокращений, на что способны британские системы залпового огня, нанотехнологии на службе красоты и ночные экскурсии с фонарями

Сегодня в выпуске:

- Рынок труда Эстонии накрывает новая волна сокращений работников. Что делать, кто виноват и какие перспективы имеются у отечественных предприятий и самих безработных - разбирался наш корреспондент.

- Короткие новости: про пособия для многодетных семей, контроле на границе и активизации мошенников.

- Нанотехнологии на службе красоты: каким образом как можно дольше оставаться всех милее, всех румяней и белее - выясняла наш корреспондент.

- С миру по нитке: на что растут цены в Финляндии, от чего с "пугающей скоростью" отказываются британцы и прогноз погоды на предстоящую зиму.

- Необычный вид экскурсии становится все более популярным в Таллинне. Зачем и с чем столичные жители ходят по паркам в тёмное время суток - в нашем сюжете!