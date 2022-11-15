Об этом и не только - в тележурнале «Новости в 7». Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 15 ноября: новая волна массовых сокращений, на что способны британские системы залпового огня, нанотехнологии на службе красоты и ночные экскурсии с фонарями
Сегодня в выпуске:
- Рынок труда Эстонии накрывает новая волна сокращений работников. Что делать, кто виноват и какие перспективы имеются у отечественных предприятий и самих безработных - разбирался наш корреспондент.
- Короткие новости: про пособия для многодетных семей, контроле на границе и активизации мошенников.
- Нанотехнологии на службе красоты: каким образом как можно дольше оставаться всех милее, всех румяней и белее - выясняла наш корреспондент.
- С миру по нитке: на что растут цены в Финляндии, от чего с "пугающей скоростью" отказываются британцы и прогноз погоды на предстоящую зиму.
- Необычный вид экскурсии становится все более популярным в Таллинне. Зачем и с чем столичные жители ходят по паркам в тёмное время суток - в нашем сюжете!
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 15 ноября.