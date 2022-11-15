В Эстонии началась подготовка украинских военных

В ходе обсуждения запуска миссии Европейского союза по военной помощи Украине (EUMAM), которое было в центре внимания сегодняшней встречи министров обороны ЕС в Брюсселе, государствам-членам ЕС предложили проводить военную подготовку Сил обороны Украины по всей территория ЕС.

«Мы приветствуем запуск учебной миссии Европейского союза и, конечно же, готовы внести в нее свой вклад. Мы уже начали подготовку украинских военнослужащих в Эстонии и продолжим ее в рамках миссии ЕС», – сказал министр обороны Ханно Певкур.

Министры обороны ЕС также обсудили устойчивость бюджета Европейского фонда мира, который покрывает помощь Украине. «Нам срочно нужно договориться об увеличении бюджета Европейского фонда мира, и это решение должно быть принято уже в этом году. Фонд следует удвоить как минимум до 10 миллиардов евро», – сказал Певкур.

Кроме того, министры обороны обсудили военное присутствие ЕС в Сахельском регионе Африки. Эстония поддерживает продвижение новой миссии военного партнерства ЕС в Республике Нигер, которая удовлетворит потребности в обучении ее сил обороны.