Новое соглашение о семейных пособиях вызывает улыбку у правящей коалиции

Пособие для многодетных семей будет выплачиваться до достижения третьим ребенком 19 лет, после чего сумма будет постепенно уменьшаться, как было согласовано ранее. Кроме того, если в семье трое и более детей – с января пособие увеличится до 650 евро, а если в семье не менее семи детей – до 850 евро.