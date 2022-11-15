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Новое соглашение о семейных пособиях вызывает улыбку у правящей коалиции

Loora-Elisabet Lomp
, Eesti uudiste päevatoimetaja
Новое соглашение о семейных пособиях вызывает улыбку у правящей коалиции
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Фото: Madis Veltman

Согласно договоренности, достигнутой в коалиции, поэтапное снижение пособия для многодетных семей начнется с момента достижения старшим ребенком 19 лет, то есть на пять лет раньше того, что планировалась в прежней версии законопроекта, а сумма пособия увеличится. Компромиссом остались довольны все члены правящей коалиции.

Пособие для многодетных семей будет выплачиваться до достижения третьим ребенком 19 лет, после чего сумма будет постепенно уменьшаться, как было согласовано ранее. Кроме того, если в семье трое и более детей – с января пособие увеличится до 650 евро, а если в семье не менее семи детей – до 850 евро.

По мнению председателя Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметса, новое соглашение о семейных пособиях является более справедливым. «Предыдущее соглашение, согласно которому люди бы получали поддержку до 24 лет, все же не являлось справдливым», – сказал Ляэнеметс.

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