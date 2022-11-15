Новое соглашение о семейных пособиях вызывает улыбку у правящей коалиции

Согласно договоренности, достигнутой в коалиции, поэтапное снижение пособия для многодетных семей начнется с момента достижения старшим ребенком 19 лет, то есть на пять лет раньше того, что планировалась в прежней версии законопроекта, а сумма пособия увеличится. Компромиссом остались довольны все члены правящей коалиции.
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Пособие для многодетных семей будет выплачиваться до достижения третьим ребенком 19 лет, после чего сумма будет постепенно уменьшаться, как было согласовано ранее. Кроме того, если в семье трое и более детей – с января пособие увеличится до 650 евро, а если в семье не менее семи детей – до 850 евро.