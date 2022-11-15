БЛОГ ⟩ Байден подтвердил партнерам, что в Польше упала зенитная ракета Украины

Агентство не выносит это утверждение ни в заголовок, ни в начало статьи, ранее такую версию выдвинули польские журналисты, первыми сообщившими о прилете ракеты, а президент США Джо Байден назвал маловероятным запуск ракеты из России.

Три американских чиновника заявили Associated Press, что, по предварительным оценкам, ракета была выпущена украинскими военными по приближающейся российской ракете во время массированной атаки на объекты энергетической инфраструктуры, которая произошла накануне. Чиновники говорили на условиях анонимности, поскольку не уполномочены обсуждать этот вопрос публично.

Эта оценка и комментарии Байдена на саммите «Большой двадцатки» в Индонезии противоречат информации, полученной ранее во вторник от высокопоставленного представителя американской разведки, который сообщал Ассошиэйтед пресс, что российские ракеты якобы пересекли территорию Польши, отмечает агентство.

По информации польских СМИ, ракеты попали в сушилки для зерна. Погибли два человека. На месте работают полиция, прокуратура и армия.

В ходе пресс-конференции власти Польши подтвердили, что прогремел взрыв, в результате которого погибли два гражданина Польши. Причины выясняются, по всей стране повышена военная готовность. Также на пресс-конференции заявили, что рассматривается вопрос применения статьи 4 НАТО.

Статья 4 не требует от государств-членов НАТО военного вмешательства в дела другого государства-члена, но гарантирует всем членам НАТО право созывать Североатлантический совет для консультаций в случае реальной угрозы.