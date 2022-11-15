Три американских чиновника сообщили информационному агентству Associated Press, что, по предварительным данным, территория Польши, по-видимому, была поражена ракетой, выпущенной украинскими вооруженными силами по российской ракете, когда Кремль вчера атаковал энергетическую инфраструктуру Украины.
БЛОГ ⟩ Байден подтвердил партнерам, что в Польше упала зенитная ракета Украины
Агентство не выносит это утверждение ни в заголовок, ни в начало статьи, ранее такую версию выдвинули польские журналисты, первыми сообщившими о прилете ракеты, а президент США Джо Байден назвал маловероятным запуск ракеты из России.
Три американских чиновника заявили Associated Press, что, по предварительным оценкам, ракета была выпущена украинскими военными по приближающейся российской ракете во время массированной атаки на объекты энергетической инфраструктуры, которая произошла накануне. Чиновники говорили на условиях анонимности, поскольку не уполномочены обсуждать этот вопрос публично.
Эта оценка и комментарии Байдена на саммите «Большой двадцатки» в Индонезии противоречат информации, полученной ранее во вторник от высокопоставленного представителя американской разведки, который сообщал Ассошиэйтед пресс, что российские ракеты якобы пересекли территорию Польши, отмечает агентство.
По информации польских СМИ, ракеты попали в сушилки для зерна. Погибли два человека. На месте работают полиция, прокуратура и армия.
В ходе пресс-конференции власти Польши подтвердили, что прогремел взрыв, в результате которого погибли два гражданина Польши. Причины выясняются, по всей стране повышена военная готовность. Также на пресс-конференции заявили, что рассматривается вопрос применения статьи 4 НАТО.
Статья 4 не требует от государств-членов НАТО военного вмешательства в дела другого государства-члена, но гарантирует всем членам НАТО право созывать Североатлантический совет для консультаций в случае реальной угрозы.
Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу выразил поддержку Польше:
«Последние новости из Польши вызывают большое беспокойство. Мы консультируемся с Польшей и другими союзниками. Эстония готова защищать каждый метр территории НАТО. Мы полностью солидарны с нашим близким союзником Польшей».
Latest news from Poland is most concerning. We are consulting closely with Poland and other Allies. Estonia is ready to defend every inch of NATO territory. We’re in full solidarity with our close ally Poland 🇵🇱— Estonian MFA 🇪🇪 | 🌻 #StandWithUkraine (@MFAestonia) November 15, 2022
Президент Эстонии Алар Карис также выразил обеспокоенность в социальных сетях:
«Очень тревожные новости о ракетах, которые попали в Польшу и унесли жизни двух людей. Я нахожусь в тесном контакте с президентом Анджеем Дудой, чтобы проконсультироваться о следующих шагах».
«Эстония, как и все союзники, стоит плечом к плечу за каждый метр территории НАТО», – добавил он.
Ранее 15 ноября Украина подверглась массированному ракетному удару. В правительстве Украины заявили, что это была крупнейшая с начала войны атака по энергосистеме Украины. Больше семи миллионов потребителей остались без электроэнергии. Проблемы с электричеством возникли в соседней Молдове.