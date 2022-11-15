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На территории Польши упали две российские ракеты, есть погибшие

В Польше рассматривают вопрос применения статьи 4 НАТО
rus.postimees.ee
На территории Польши упали две российские ракеты, есть погибшие
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Фото: @visegrad24/Twitter.com

По данным Associated Press со ссылкой на высокопоставленного представителя разведки США, на территорию села Пшеводов в Люблянском районе Польши упали две российские ракеты. В польском правительстве срочно провели пресс-конференцию и сообщили, что Польша рассматривает вопрос применения статьи 4 НАТО (созыв совета НАТО для консультаций).

По информации польских СМИ, ракеты попали в сушилки для зерна. Погибли два человека. На месте работают полиция, прокуратура и армия.

В ходе пресс-конференции власти Польши подтвердили, что прогремел взрыв, в результате которого погибли два гражданина Польши. Причины выясняются, по всей стране повышена военная готовность. Также на пресс-конференции заявили, что рассматривается вопрос применения статьи 4 НАТО.

Статья 4 не требует от государств-членов НАТО военного вмешательства в дела другого государства-члена, но гарантирует всем членам НАТО право созывать Североатлантический совет для консультаций в случае реальной угрозы.

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу выразил поддержку Польше: 

«Последние новости из Польши вызывают большое беспокойство. Мы консультируемся с Польшей и другими союзниками. Эстония готова защищать каждый метр территории НАТО. Мы полностью солидарны с нашим близким союзником Польшей».

Президент Эстонии Алар Карис также выразил обеспокоенность в социальных сетях:

«Очень тревожные новости о ракетах, которые попали в Польшу и унесли жизни двух людей. Я нахожусь в тесном контакте с президентом Анджеем Дудой, чтобы проконсультироваться о следующих шагах».

«Эстония, как и все союзники, стоит плечом к плечу за каждый метр территории НАТО», – добавил он.

Ранее 15 ноября Украина подверглась массированному ракетному удару. В правительстве Украины заявили, что это была крупнейшая с начала войны атака по энергосистеме Украины. Больше семи миллионов потребителей остались без электроэнергии. Проблемы с электричеством возникли в соседней Молдове.

Новость дополняется.

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