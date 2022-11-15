На территории Польши упали две российские ракеты, есть погибшие

По информации польских СМИ, ракеты попали в сушилки для зерна. Погибли два человека. На месте работают полиция, прокуратура и армия.

В ходе пресс-конференции власти Польши подтвердили, что прогремел взрыв, в результате которого погибли два гражданина Польши. Причины выясняются, по всей стране повышена военная готовность. Также на пресс-конференции заявили, что рассматривается вопрос применения статьи 4 НАТО.

Статья 4 не требует от государств-членов НАТО военного вмешательства в дела другого государства-члена, но гарантирует всем членам НАТО право созывать Североатлантический совет для консультаций в случае реальной угрозы.

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу выразил поддержку Польше:

«Последние новости из Польши вызывают большое беспокойство. Мы консультируемся с Польшей и другими союзниками. Эстония готова защищать каждый метр территории НАТО. Мы полностью солидарны с нашим близким союзником Польшей».

Latest news from Poland is most concerning. We are consulting closely with Poland and other Allies. Estonia is ready to defend every inch of NATO territory. We’re in full solidarity with our close ally Poland 🇵🇱 — Estonian MFA 🇪🇪 | 🌻 #StandWithUkraine (@MFAestonia) November 15, 2022

Президент Эстонии Алар Карис также выразил обеспокоенность в социальных сетях:

«Очень тревожные новости о ракетах, которые попали в Польшу и унесли жизни двух людей. Я нахожусь в тесном контакте с президентом Анджеем Дудой, чтобы проконсультироваться о следующих шагах».

«Эстония, как и все союзники, стоит плечом к плечу за каждый метр территории НАТО», – добавил он.

Ранее 15 ноября Украина подверглась массированному ракетному удару. В правительстве Украины заявили, что это была крупнейшая с начала войны атака по энергосистеме Украины. Больше семи миллионов потребителей остались без электроэнергии. Проблемы с электричеством возникли в соседней Молдове.