Разведка США: на территории Польши упали две российские ракеты, есть погибшие

По информации польского радио, ракеты попали в сушилки для зерна. Погибли два человека. На месте работают полиция, прокуратура и армия. Власти Польши официально это не комментировали. Пентагон пока также не может подтвердить или опровергнуть информацию.

«Я не хочу строить догадки, когда речь идет о наших обязательствах в области безопасности и пятой статье. Но мы кристально ясно заявили, что будем защищать каждый дюйм территории НАТО», – заявил представитель ведомства.

С аэродрома в Томашуве-Любельском взлетели истребители польских ВВС, сообщает «Visegrád 24».

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий «в связи с кризисной ситуауцией» созвал срочное совещание Комитета правительства по безопасности и обороне, сообщил представитель польского правительства. Он призвал не публиковать неподтвержденную информацию.

Данные об инциденте подтвердил министр обороны Латвии Артис Пабрикс. «Мои соболезнования польским братьям по оружию. Преступный российский режим запускает ракеты, которые попадают не только по украинским мирным жителям, но приземлились и на территории НАТО в Польше», – написал Пабрикс в Twitter.

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу выразил поддержку Польше:

«Последние новости из Польши вызывают большое беспокойство. Мы консультируемся с Польшей и другими союзниками. Эстония готова защищать каждый метр территории НАТО. Мы полностью солидарны с нашим близким союзником Польшей».

Latest news from Poland is most concerning. We are consulting closely with Poland and other Allies. Estonia is ready to defend every inch of NATO territory. We’re in full solidarity with our close ally Poland 🇵🇱 — Estonian MFA 🇪🇪 | 🌻 #StandWithUkraine (@MFAestonia) November 15, 2022

Президент Эстонии Алар Карис также выразил обеспокоенность в социальных сетях:

«Очень тревожные новости о ракетах, которые попали в Польшу и унесли жизни двух людей. Я нахожусь в тесном контакте с президентом Анджеем Дудой, чтобы проконсультироваться о следующих шагах».

«Эстония, как и все союзники, стоит плечом к плечу за каждый метр территории НАТО», – добавил он.

Ранее 15 ноября Украина подверглась массированному ракетному удару. В правительстве Украины заявили, что это была крупнейшая с начала войны атака по энергосистеме Украины. Больше семи миллионов потребителей остались без электроэнергии. Проблемы с электричеством возникли в соседней Молдове.