По данным разведки США, две российские ракеты упали на территорию села Пшеводов в Люблянском районе Польши недалеко от границы с Украиной. Ситуацию прокомментировали министр иностранных дел Урмас Рейнсалу и министр обороны Ханно Певкур.
Рейнсалу и Певкур: кризисная группа в стопроцентной готовности, дальнейшие действия обсуждаются с союзниками
«Это чрезвычайно серьезный инцидент. Мы активно общаемся с Польшей, чтобы узнать подробности того, что сегодня произошло. Понятно, что НАТО защищает каждый квадратный метр своей территории, и приверженность Эстонии коллективной обороне непоколебима. Вместе с нашими союзниками мы обсудим, как реагировать на случившееся сообща и решительно», – заявил Рейнсалу.
Певкур пояснил, что в сейчас ожидается дополнительная информация от польских коллег, поскольку польский Совет национальной обороны уже провел заседание.
Он также подтвердил, что в случае необходимости Минобороны готово действовать быстро, а подготовка уже ведется. «Я привел кризисную группу министерства в стопроцентную готовность, поэтому, если будет необходимость сбора, он произойдет немедленно», – заявил Певкур.