Рейнсалу и Певкур: кризисная группа в стопроцентной готовности, дальнейшие действия обсуждаются с союзниками

«Это чрезвычайно серьезный инцидент. Мы активно общаемся с Польшей, чтобы узнать подробности того, что сегодня произошло. Понятно, что НАТО защищает каждый квадратный метр своей территории, и приверженность Эстонии коллективной обороне непоколебима. Вместе с нашими союзниками мы обсудим, как реагировать на случившееся сообща и решительно», – заявил Рейнсалу.