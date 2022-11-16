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Грецкий: ответственность за падение ракет в Польше в любом случае несет Россия

Павел Соболев
, журналист
Грецкий: ответственность за падение ракет в Польше в любом случае несет Россия
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  • Даже если упавшую в Польше ракету запустила Украина, причина трагедии — все равно агрессия РФ
  • Для задействования пятой статьи Североатлантического договора пока оснований не возникло
  • Пока союзники склонны помогать Украине системами ПВО, а не самолетами, но все может измениться

В очередной передаче портала Rus.Postimees, посвященной военной обстановке в Украине и международной политической ситуации, приглашенный научный сотрудник Международного центра обороны и безопасности Игорь Грецкий среди прочего ответил на вопросы, касающиеся важности происхождения упавших в Польше ракет для реакции НАТО на инцидент, а также возможных изменений после этого инцидента в форматах военной поддержки Украины союзниками.

— В Польше близ границы с Украиной вчера упали две ракеты, в результате чего погибли два человека. По данным польских СМИ, инцидент мог быть связан с российским ракетным ударом по Белзу в Украине. Возглавлявший созванное экстренное заседание лидеров стран G7 Джо Байден заявил сегодня ночью, что ракета, упавшая в Польше и убившая двоих, скорее всего, была запущена не российскими военными. Насколько важен сейчас вопрос происхождения ракет для реакции на случившееся со стороны НАТО?

— Изначально можно было рассматривать три версии этого инцидента. Первая версия строилась на информации, что обломки ракеты, которая попала в трактор, были похожи на фрагменты ракеты «х-101». Такие ракеты Россия в больших количествах использует для нанесения ударов по украинским городам. Вчера такие удары Россией наносились, всего Россия выпустила вчера около сотни ракет. В том числе и по Львову, а Львов находится всего в семидесяти километрах от того места в Польше, где упала ракета.

Отклонение ракеты на семьдесят километров в принципе возможно. Это можно было наблюдать в Сирии. Там использовались партии российских ракет, брак в которых составлял до тридцати процентов. Поэтому версия о том, что в Польше упала именно российская ракета, выглядела вполне правдоподобной.

Вторая версия — это намеренная провокация со стороны России. Последние действия России позволяют всерьез рассматривать и такую версию. Запросто можно представить, что Россия захотела устроить провокацию.

Третья версия — это падение на территорию Польши ракеты, выпущенной Украиной из комплекса C-300, которая не поразила цель. Но при рассмотрении этой версии возникает вопрос, почему не сработала система самоуничтожения. Конечно, речь тоже может идти о техническом браке. Однако какая бы из этих версий ни была верной, всем ясно, что ничего бы этого не случилось, если бы Россия не вторглась на территорию Украины. Если бы Россия не обстреливала сейчас украинские города. Так что главный виновник произошедшего очевиден всем.

— Министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил, что после инцидента в Польше блок НАТО должен действовать по  четвертой статье Североатлантического договора. Статья четвертая гласит: «Участники договора проводят консультации в случае, когда, по мнению любого из них, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность любого из них оказалась под угрозой». Какого рода консультации уже состоялись в последние часы между странами НАТО? Может ли вслед за четвертой статьей на повестке дня оказаться пятая, о коллективной обороне?

— Я думаю, что пятая статья, конечно, задействована не будет. Речь идет все-таки именно о приграничном инциденте, а не о нападении на страну НАТО с целью ее оккупации или ликвидации ее суверенитета. Что же касается четвертой статьи, то и само руководство Польши уже сказало, что собирается ее задействовать. Начнутся консультации, встречи, в рамках которых представители стран НАТО будут обсуждать потенциальные угрозы безопасности и территориальной целостности стран-членов альянса.

А вот если говорить о заявлении министра обороны Латвии, то, конечно, он довольно прямо намекнул на то, что нужно помочь Украине закрыть ее небо. Прежде всего поставками средств ПВО, но нет сомнений, что латвийский министр подразумевал и поставки самолетов, в том числе и таких, с помощью которых можно сбивать ракеты класса «воздух-земля».

- Глава МИДа Украины Дмитрий Кулеба в своем заявлении в Твиттере по поводу падения ракет в Польше предложил провести саммит НАТО с участием Украины и в очередной раз призвал западных союзников дать Украине современные самолеты и средства ПВО. Кулеба подчеркнул, что сегодня защита неба Украины — это защита НАТО. До вчерашнего дня такие слова могли кому-то казаться в некотором роде абстракцией, теперь их невозможно не понимать буквально. Побудит ли это страны НАТО если не начать своими силами закрывать украинское небо, то действительно хотя бы дать Украине самолеты, которые она просит?

— Изначально при обсуждении возможности поставок Украине самолетов речь между странами НАТО шла чаще всего о поставках самолетов типа «МиГ», произведенных в Советском Союзе. Или произведенных в России уже после распада Советского Союза. Такие самолеты в частично законсервированном виде стояли в ангарах многих стран на территории Центральной и Восточной Европы. Такие самолеты есть и у многих других стран, например, у Индии.

Однако сейчас ситуация выглядит так, что, похоже, западные союзники все-таки решили сделать ставку на помощь Украине самыми современными системами ПВО. С самолетами будет посложнее, но в то же время нет сомнений, что давление на руководителей стран НАТО, связанное с требованиями поставлять Киеву именно самолеты, будет возрастать. Будет возрастать по мере того, как Россия будет продолжать свои артиллерийские и ракетные атаки на украинские города.

- Вчера офис президента Украины сообщил, что около семи миллионов домохозяйств в Украине остались без электричества после вчерашней серии российских ракетных ударов по системе энергоснабжения страны. Россия продолжает заниматься терроризмом в Украине, творить варварство, но к этому, увы, на Западе стали уже немного привыкать. Сейчас, когда эта деятельность России привела к жертвам в стране НАТО, может ли Запад наконец повести себя решительнее? Стала ли хотя бы в какой-то мере реальнее после вчерашнего инцидента возможность прямого вступления НАТО в российско-украинский конфликт?

- Нужно понимать, что и США, и все остальные страны НАТО выдерживают достаточно жесткую линию в вопросе о возможном вмешательстве альянса в войну; эта линия касается того, что альянс не должен стать участником этой войны, покольку это привело бы к эскалации кризиса и глобальной угрозе миру. Другое дело, что все больше стран альянса будут использовать определение «террористическое государство» по отношению к России. Я могу с уверенностью предсказать, что в самое ближайшее время на такой шаг будет идти все больше и больше государств Североатлантического альянса.

Смотрите передачу целиком в повторе!

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