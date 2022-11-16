Грецкий: ответственность за падение ракет в Польше в любом случае несет Россия

Третья версия — это падение на территорию Польши ракеты, выпущенной Украиной из комплекса C-300, которая не поразила цель. Но при рассмотрении этой версии возникает вопрос, почему не сработала система самоуничтожения. Конечно, речь тоже может идти о техническом браке. Однако какая бы из этих версий ни была верной, всем ясно, что ничего бы этого не случилось, если бы Россия не вторглась на территорию Украины. Если бы Россия не обстреливала сейчас украинские города. Так что главный виновник произошедшего очевиден всем.

— Министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил, что после инцидента в Польше блок НАТО должен действовать по четвертой статье Североатлантического договора. Статья четвертая гласит: «Участники договора проводят консультации в случае, когда, по мнению любого из них, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность любого из них оказалась под угрозой». Какого рода консультации уже состоялись в последние часы между странами НАТО? Может ли вслед за четвертой статьей на повестке дня оказаться пятая, о коллективной обороне?