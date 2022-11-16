Студия Postimees: может ли падение ракет на Польшу привести к прямому вступлению НАТО в войну?

- Министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил, что после инцидента в Польше блок НАТО должен действовать по статье четвертой Североатлантического договора. Статья четвертая гласит: «Участники договора проводят консультации в случае, когда, по мнению любого из них, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность любого из них оказалась под угрозой». Может ли вслед за четвертой статьей на повестке дня оказаться пятая, о коллективной обороне, или случившееся почти наверняка будет квалифицировано как пограничный инцидент, а не как нападение на Польшу?

- Глава МИДа Украины Дмитрий Кулеба в своем заявлении в Твиттере по поводу падения ракет в Польше предложил провести саммит НАТО с участием Украины и в очередной раз призвал западных союзников дать Украине современные самолеты и средства ПВО. Кулеба подчеркнул, что сегодня защита неба Украины — это защита НАТО. До вчерашнего дня такие слова могли кому-то казаться в некотором роде абстракцией, теперь их невозможно не понимать буквально. Побудит ли это страны НАТО если не начать своими силами закрывать украинское небо, то хотя бы дать Украине самолеты, которые она просит?

- Вчера офис президента Украины сообщил, что около семи миллионов домохозяйств в Украине остались без электричества после вчерашней серии российских ракетных ударов по системе энергоснабжения страны. Россия продолжает заниматься терроризмом в Украине, творить варварство, но к этому, увы, на Западе стали уже немного привыкать. Сейчас, когда эта деятельность России привела к жертвам в стране НАТО, может ли Запад наконец повести себя решительнее? Стала ли хотя бы в какой-то мере реальнее после вчерашнего инцидента возможность прямого вступления НАТО в российско-украинский конфликт?