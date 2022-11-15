«Никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы российскими средствами поражения не наносилось. Опубликованные по горячим следам польскими СМИ с места происшествия в населенном пункте Пшеводув обломки не имеют никакого отношения к российским средствам поражения», – заявили в Минобороны РФ.
Минобороны РФ отрицает причастность к ракетным ударам в Польше
Минобороны РФ отрицает причастность к ракетным ударам в Польше
Ранее агентство Associated Press со ссылкой на высокопоставленного представителя американской разведки подтвердило гибель двух человек в результате падения ракет в Польше. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что США пока не могут подтвердить сообщения о падении российских ракет.
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