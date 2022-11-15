Минобороны РФ отрицает причастность к ракетным ударам в Польше

Ранее агентство Associated Press со ссылкой на высокопоставленного представителя американской разведки подтвердило гибель двух человек в результате падения ракет в Польше. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что США пока не могут подтвердить сообщения о падении российских ракет.