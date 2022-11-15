Военный историк Копытин: реакция НАТО на ракетный инцидент зависит от решения Польши

Массированные ракетные удары РФ по территории Украины ясно показывают неспособность страны-агрессора быстро решить конфликт военным путем. Вместо обещанного «блицкрига» российская армия перешла к тотальной войне и пытается сломить волю украинского народа к сопротивлению, совершая бомбово-ракетные удары по гражданским объектам и инфраструктуре. При этом российское руководство как будто бы не понимает, что эдакий «дуэтизм» на военно-историческом опыте вызывает скорее обратный эффект – ненависть к агрессору и еще большая сплоченность населения.

Следует отметить, что российская сторона уже и раньше наносила удары по украинской территории вблизи границ НАТО, в районе Яворовского полигона Львовской области. Также российские власти не раз грозились нанести удары по «натовским конвоям», поставляющим оружие защитникам Украины. Поэтому, поражение польской территории российским «высокоточным» вооружением не удивляет, а показывает полную безответственность российской правящей верхушки.

Теперь все зависит от позиции Польши – как она отреагирует на действия Российской Федерации. Известно, что президент Польши созвал комитет национальной безопасности на экстренное заседание. Можно предполагать, что полномасштабная война с Россией не в интересах Евросоюза и крупнейших стран Европы, выступающих скорее за мирное урегулирование российско-украинской войны.

В любом случае, следует признать, что сейчас все ожидают решения Польши и говорить о запуске 5-й статьи Вашингтонского договора пока еще рано. Однако, вероятнее всего будет запущена 4-я статья названного договора, предполагающая проведение консультаций между партнерами по коалиции НАТО в случае, если независимость или территориальная целостность одного из них подвергается опасности.