Кальюлайд: Россия должна понять, что у нападения на НАТО будут последствия

«Российская Федерация на протяжении всей войны демонстрирует, что ни во что не ставит принципы международного права, и продолжает вести себя крайне пренебрежительно. Если будет получено официальное подтверждение, что российские ракеты поразили территорию входящей в НАТО Польши, и что есть погибшие, то все это очень серьезно. Эстония как близкий союзник Польши должна быть готова к консультациям, если Польша запросит их», – сказал Раймонд Кальюлайд.

Он также отметил, что война в Украине неизбежно сопровождается опасностью эскалации конфликта, и Россия неоднократно угрожала этим странам Запада. НАТО со своей стороны, естественно, сделает все для снижения вероятности эскалации.