Террас: «Надеюсь, что поляки не предпримут ответных шагов»

По словам Терраса, во вторник территория Польши могла быть поражена ракетами иранского производства, точность которых оставляет желать лучшего. «Я надеюсь, что поляки спокойно отнесутся к этому вопросу и не предпримут никаких ответных шагов», – сказал Террас Postimees.

В любом случае, по мнению Терраса, ракетный удар окажет отрезвляющее воздействие на страны Запада, заставив их увеличить военную помощь Украине. В среду также состоится встреча стран НАТО на авиабазе «Рамштайн», и инцидент в Польше определенно наложит на нее свой отпечаток.

На вопрос, будет ли нанесенный по Польше ракетный удар поводом для применения статьи 5 НАТО, Террас ответил, что в это не верит. Однако, по его мнению, Польша могла бы начать переговоры с НАТО на основе статьи 4.