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Террас: «Надеюсь, что поляки не предпримут ответных шагов»

Postimees
Террас: «Надеюсь, что поляки не предпримут ответных шагов»
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Рихо Террас.
Рихо Террас. Фото: Tiit Loim

Член Европарламента и бывший глава Сил обороны Рихо Террас («Отечество») выразил надежду, что Польша не предпримет опрометчивых шагов после ракетного удара, поразившего страну.

По словам Терраса, во вторник территория Польши могла быть поражена ракетами иранского производства, точность которых оставляет желать лучшего. «Я надеюсь, что поляки спокойно отнесутся к этому вопросу и не предпримут никаких ответных шагов», – сказал Террас Postimees.

В любом случае, по мнению Терраса, ракетный удар окажет отрезвляющее воздействие на страны Запада, заставив их увеличить военную помощь Украине. В среду также состоится встреча стран НАТО на авиабазе «Рамштайн», и инцидент в Польше определенно наложит на нее свой отпечаток.

На вопрос, будет ли нанесенный по Польше ракетный удар поводом для применения статьи 5 НАТО, Террас ответил, что в это не верит. Однако, по его мнению, Польша могла бы начать переговоры с НАТО на основе статьи 4.

Статья 4 не требует от государств-членов НАТО военного вмешательства в дела другого государства-члена, но гарантирует всем членам НАТО право созывать Североатлантический совет для консультаций в случае реальной угрозы.

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