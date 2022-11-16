Из-за взрыва на границе с Украиной Польша вызвала посла РФ

Столтенберг подтвердил, что обсудил с Дудой происшествие. «Я выразил свои соболезнования по поводу гибели людей. НАТО следит за ситуацией, и союзники проводят тесные консультации. Важно, чтобы все факты были установлены», - написал он в Twitter по итогам разговора.

В Белом доме сообщили, что Байден и Дуда договорились тесно координировать дальнейшие шаги. «Президент Байден предложил полную поддержку и помощь США в проведении расследования в Польше. Президент Байден подтвердил непоколебимую приверженность Соединенных Штатов НАТО», - говорится в пресс-релизе.

После разговора с американским лидером Дуда позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому. «Говорил с президентом Польши Анджеем Дудой. Выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Польши от российского ракетного террора. Обменялись имеющейся информацией, выясняем все факты. Украина, Польша, вся Европа и мир должны быть полностью защищены от России - террориста», - написал глава украинского государства в Twitter.

Британский премьер и канцлер ФРГ заверили Польшу в поддержке союзников

Кроме того, президент Польши провел разговоры по телефону с канцлером Германии Олафом Шольцем и премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.