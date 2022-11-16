Сегодня на открытом заседании специальная комиссия Рийгикогу по контролю за государственным бюджетом обсудит финансирование расследования причин крушения парома «Эстония».
Специальная комиссия обсудит финансирование расследования крушения парома «Эстония»
По словам председателя комиссии Тыниса Мёльдера, правительство начало подготовку к дополнительному расследованию причин крушения парома еще осенью 2020 года, когда была опубликована незадокументированная ранее информация о пробоине в корпусе судна. В начале 2021 года было принято решение о выделении Центру расследований в сфере безопасности трех миллионов евро на подводные исследования.
«К сожалению, выплата была задержана. Кроме того, министр финансов не представила правительству дополнительное ходатайство центра. В настоящий момент исследования задерживаются по причине нехватки средств. Сумма, необходимая для завершения исследований, увеличилась более чем в пять раз, – сказал Мёльдер. – Мы ждем от правительства подробных разъяснений относительно задержки с финансированием и планов по разрешению создавшейся ситуации, чтобы близкие погибших и общественность могли получить исчерпывающие ответы о случившемся и обрести душевный покой».
На заседание приглашены министр финансов Аннели Аккерманн, канцлер Министерства экономики и коммуникаций Ахти Кунингас и руководитель отдела морского хозяйства Яак Вийлипус, руководитель Центра расследований в сфере безопасности Рене Арикас и руководитель SA Mare Liberum Маргус Курм.