Специальная комиссия обсудит финансирование расследования крушения парома «Эстония»

По словам председателя комиссии Тыниса Мёльдера, правительство начало подготовку к дополнительному расследованию причин крушения парома еще осенью 2020 года, когда была опубликована незадокументированная ранее информация о пробоине в корпусе судна. В начале 2021 года было принято решение о выделении Центру расследований в сфере безопасности трех миллионов евро на подводные исследования.

«К сожалению, выплата была задержана. Кроме того, министр финансов не представила правительству дополнительное ходатайство центра. В настоящий момент исследования задерживаются по причине нехватки средств. Сумма, необходимая для завершения исследований, увеличилась более чем в пять раз, – сказал Мёльдер. – Мы ждем от правительства подробных разъяснений относительно задержки с финансированием и планов по разрешению создавшейся ситуации, чтобы близкие погибших и общественность могли получить исчерпывающие ответы о случившемся и обрести душевный покой».