Бывший глава Белого дома Дональд Трамп официально выдвинул свою кандидатуру на выборы президента США в 2024 году.
Трамп официально выдвинул свою кандидатуру на пост президента США
Соответствующие документы он подал в Федеральную избирательную комиссию во вторник, сообщает CNBC.
Трамп уже создал свой предвыборный штаб и объявил себя кандидатом в президенты.
Американские СМИ пишут, что таким образом Трамп отверг просьбу своих поклонников не спешить с объявлением себя кандидатом в президенты после провальных выборов для республиканцев.
Федеральная избирательная комиссия зарегистрировала Дональда Трампа кандидатом в президенты США, таким образом официально стартовали республиканские президентские праймериз 2024 года.
Напомним, ранее сообщалось, что бывший президент Трамп признал, что результаты промежуточных выборов «кое-что разочаровывают», но все же пытался выразить положительную ноту, заявив, что они были «очень большой победой».
В свою очередь президент США Джо Байден заявил, что выборы в Конгресс США стали «хорошим днем для демократии и для Америки» и пригласил партию республиканцев к сотрудничеству.