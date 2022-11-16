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Трамп официально выдвинул свою кандидатуру на пост президента США

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Трамп официально выдвинул свою кандидатуру на пост президента США
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Дональд Трам и Мелания Трамп.
Дональд Трам и Мелания Трамп. Фото: Rebecca Blackwell

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп официально выдвинул свою кандидатуру на выборы президента США в 2024 году.

Соответствующие документы он подал в Федеральную избирательную комиссию во вторник, сообщает CNBC.

Трамп уже создал свой предвыборный штаб и объявил себя кандидатом в президенты.

Американские СМИ пишут, что таким образом Трамп отверг просьбу своих поклонников не спешить с объявлением себя кандидатом в президенты после провальных выборов для республиканцев.

Федеральная избирательная комиссия зарегистрировала Дональда Трампа кандидатом в президенты США, таким образом официально стартовали республиканские президентские праймериз 2024 года.

Напомним, ранее сообщалось, что бывший президент Трамп признал, что результаты промежуточных выборов «кое-что разочаровывают», но все же пытался выразить положительную ноту, заявив, что они были «очень большой победой».

В свою очередь президент США Джо Байден заявил, что выборы в Конгресс США стали «хорошим днем для демократии и для Америки» и пригласил партию республиканцев к сотрудничеству.

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