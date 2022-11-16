Лыжник Йоханнес Клэбо накануне сезона находится в полной неизвестности

Выигравший на Олмипиаде в Пекине четыре медали Клэбо интенсивно тренируется, хлотя получает много энергии и помимо занятий. Но по-прежнему нет уверенности в том, что он достаточно восстановился накануне стартующего сезона.

По воле случая, сразу после летней травмы Клэбо познакомился с американским физиотерапевтом Меган Стоу. Она в течение 16 лет была физиотерапевтом команды «Милуоки Бакс», ставшей чемпионом НБА в 2021 году. Сотрудничество началось, когда Клэбо находился на сборах в США.

Клэбо, который тренируется отдельно от сборной, остался доволен работой физиотерапевта и взял ее с собой на сборы в высокогорный лагерь. На этой неделе они приехали в Бейтостелен и вскоре предстоить решить, когда Клэбо выйдет на старт.

Стоу сказала Норвежской национальной телерадиовещательной компании (NRK), что Клэбо необходимо потратить долгое время на лечение пяточного сухожилия: «После тренировки ему нужно просто сидеть на лечебной кушетке, а затем лежать на ней до отбоя. Сегодня вечером он проведет на кушетке четыре-пять часов», — сказала американка.

Клэбо рад, что Стоу смогла изменить свои осенние планы и поехать с ним в Европу, но норвежецу лечение не нравится.

«Больно, лечение не из приятных», — сказал Клабо, вернувшийся из Пекина с полным комплектом медалей.

Стоу, основная работа которой – тренерство в штате Юта, нравится заниматься с лучшим лыжником в мире. Когда NRK спросил ее, может ли она гарантировать, что Клэбо будет готов к чемпионату мира в Планице, она ответила: «Я не могу обещать, но мы сделаем все возможное».