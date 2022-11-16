В июле норвежский лыжник Йоханнес Клэбо получил травму пяточного сухожилия, от которой до сих пор полностью не восстановился. Физиотерапевт пятикратного олимпийского чемпиона отметила, что проблемы никуда не исчезли. И вопрос о том, сумеет ли спортсмен войти в наилучшую форму к начинающемуся в феврале чемпионату мира, остается открытым.
Лыжник Йоханнес Клэбо накануне сезона находится в полной неизвестности
Выигравший на Олмипиаде в Пекине четыре медали Клэбо интенсивно тренируется, хлотя получает много энергии и помимо занятий. Но по-прежнему нет уверенности в том, что он достаточно восстановился накануне стартующего сезона.
По воле случая, сразу после летней травмы Клэбо познакомился с американским физиотерапевтом Меган Стоу. Она в течение 16 лет была физиотерапевтом команды «Милуоки Бакс», ставшей чемпионом НБА в 2021 году. Сотрудничество началось, когда Клэбо находился на сборах в США.
Клэбо, который тренируется отдельно от сборной, остался доволен работой физиотерапевта и взял ее с собой на сборы в высокогорный лагерь. На этой неделе они приехали в Бейтостелен и вскоре предстоить решить, когда Клэбо выйдет на старт.
Стоу сказала Норвежской национальной телерадиовещательной компании (NRK), что Клэбо необходимо потратить долгое время на лечение пяточного сухожилия: «После тренировки ему нужно просто сидеть на лечебной кушетке, а затем лежать на ней до отбоя. Сегодня вечером он проведет на кушетке четыре-пять часов», — сказала американка.
Клэбо рад, что Стоу смогла изменить свои осенние планы и поехать с ним в Европу, но норвежецу лечение не нравится.
«Больно, лечение не из приятных», — сказал Клабо, вернувшийся из Пекина с полным комплектом медалей.
Стоу, основная работа которой – тренерство в штате Юта, нравится заниматься с лучшим лыжником в мире. Когда NRK спросил ее, может ли она гарантировать, что Клэбо будет готов к чемпионату мира в Планице, она ответила: «Я не могу обещать, но мы сделаем все возможное».
Хотя Йоханнес Клэбо должен был бы выйти на старт в Бейтостелене, Стоу сказала, что окончательное решение будет принято в последний момент. В худшем случае первый старт сезона придется отложить. Клэбо не выйдет на старт спринтов в Бейтостелене, но на следующей неделе на этапе Кубка мира в Рука он уже находится в списках норвежской сборной.