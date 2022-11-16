Источники: по мнению главного тренера, Роналду не должен больше играть за «МЮ»

В понедельник тен Хаг встретился с представителями клуба, чтобы обсудить наделавшее много шума интервью Роналду Пирсу Моргану. Тренер считает, что футболист слишком далеко зашел в своей критике клуба. «Манчестер» уже обратился к своим юристам с тем, чтобы выяснить, как можно наилучшим образом выйти из ситуации, пишет ESPN.

У Роналду с «Манчестер Юнайтед» заключен договор до конца года, футболист зарабатывает 570 000 евро в неделю. Теперь возникло ощущение, что 37-летний капитан сборной Португалии не вернется после финала ЧМ в Old Trafford.

Источники сообщили ESPN, что ряд опытных игрокрв «Юнайтед» был в бешенстве из-за того, что скандальное интервью было опубликовано всего через несколько часов после тяжелой победы над «Фулхэмом» (2:1). Тен Хаг в этом сезоне уже два раза назначал Роналду дисциплинарное наказание.

В первый раз португалец получил наказание в июле, когда решил раньше времени покинуть товарищеский матч против «Райо Вальекано». В октябре он снова был наказан после того, как отказался выйти на замену против «Тоттенхэм Хотспур».

Источники сообщили ESPN, что тен Хаг по-прежнему считает, что мотивированный и находящийся в хорошей форме Роналду может помочь команде во второй половине сезона. «Юнайтед» надеется дойти до решающих игр в четырех сериях, и в этих матчах необходима помощь каждого игрока.