Данные переписи населения показали, что 76% населения Эстонии владеет как минимум одним иностранным языком. Если еще 10 лет назад самым распространенным иностранным языком в Эстонии был русский язык, то на сегодняшний день им стал английский. Эстонским языком владеет 84% населения Эстонии: для 67% это родной язык и для 17% — иностранный, сообщила в среду BNS пресс-служба Департамента статистики.
Русский перестал быть самым распространенным иностранным языком в Эстонии
Информация о владении языками была собрана в ходе опроса переписи населения и жилых помещений, который проходил с конца 2021 года до начала 2022 года. Ответы на вопросы о владении языками распространяются на все население в возрасте от 3 лет (относительно детей младше 3 лет информация о владении языками не собиралась). Считается, что человек владеет языком, если его знания позволяют справляться ему в знакомых коммуникативных ситуациях в устной речи, письме и чтении. Данные переписи населения собраны по состоянию на 31.12.2021 и по этой причине не отражают данных о военных беженцах.
По данным переписи населения 2021 года каким-либо иностранным языком оценочно владеет 76% жителей Эстонии, т. е. 975 320 человек. На переписи населения 2011 года владеющих каким-либо иностранным языком было 69% (856 225), а в 2000 году — 64% (851 639 человек). Таким образом, количество знающих какой-либо иностранный язык в течение последних трех переписей постоянно росло.
Каждый второй житель Эстонии, владеющий каким-либо иностранным языком, знает один иностранный язык (48%), каждый третий — два языка (35%). Среди владеющих иностранными языками 13% владеет тремя и 3% — как минимум четырьмя иностранными языками. Доля владеющих одним и двумя иностранными языками увеличилась (в 2011 году соответственно 43% и 34%), в то же время доля людей, владеющих тремя и четырьмя иностранным языками, немного уменьшилась (17% и 5%).
Самый распространенный иностранный язык в Эстонии — английский
Первая тройка иностранных языков в последние три переписи не изменилась. «Все же произошло одно значимое изменение: если по данным предыдущих переписей самым распространенным иностранным языком в Эстонии был русский, то теперь им стал английский», — отметила руководитель проекта переписи населения Лийна Осила.
Английский языком как иностранным владеет 48% населения. В 2011 году этот показатель был равен 40%, в 2000 году — 26%. Далее следует русский язык, которым по данным переписи 2021 года в качестве иностранного владеет 39% жителей. Еще в 2011 году русским языком как иностранным владело 44% людей, в 2000 году — 43%. Согласно данным всех трех переписей третий по распространенности иностранный язык в Эстонии — это эстонский, им в качестве иностранного языка владеет 17% (223 950) проживающих здесь людей. В 2011 году эстонским языком как иностранным владело 14% населения, в 2000 году — 13%.
Наибольшая доля говорящих на иностранном языке наблюдается в Виймси, наименьшая — в городе Силламяэ.
Доли владения иностранным языком по половой принадлежности достаточно равные — каким-либо иностранным языком владеет 74% мужчин и 73% женщин. Однако большие различия наблюдаются между возрастными группами. Более всего владеющих иностранными языками среди лиц 15–29 лет: в этой возрастной группе каким-либо иностранным языком владеет 90% людей. Менее всего владеющих иностранными языками среди лиц старше 65 лет (68%) и, естественно, также в младшей возрастной группе от 3 до 14 лет (48%).
Местным самоуправлением с наибольшей долей владеющих иностранными языками является волость Виймси (87%), далее следуют волости Йыэляхтме (85%), а также Раэ и Сауэ (в обеих по 84%). «Для сравнения: в Таллинне на каком-либо иностранном языке говорит 81% населения, в городе Тарту — 82%. В местных самоуправлениях Ида-Вирумаа доли владеющих иностранным языком ниже среднего. Например, в Нарве и Силламяэ на каком-либо иностранным языке говорит соответственно 36% и 32% местного населения», — рассказала Лийна Осила.
Эстонским языком как иностранным чаще всего владеют финны
Среди лиц эстонской национальности каким-либо иностранным языком владеет 78%. Если сравнивать эстонцев с другими проживающими в Эстонии национальностями, то эстонцы выделяются большей долей людей, владеющих английским языком (54%). Далее следуют местные латыши, среди которых на английском языке говорит 44%, финны (39%), русские (29%), украинцы (28%) и белорусы (19%).
На русском языке как на иностранном больше всего говорят латыши (53%). По части владения русским языком эстонцы отстают от латышей на 2 процентных пункта (п. п.; 51%). Кроме того, на русском языке как на иностранном говорит 44% украинцев и 39% финнов.
В разрезе национальностей говорящих только на родном языке больше всего среди русских. «Среди проживающих в Эстонии русских 40% не владеют ни одним иностранным языком. В случае эстонцев этот же показатель равен 19%», — отметила Лийна Осила.
На эстонском языке как на иностранном чаще всего говорят проживающие здесь финны, среди которых эстонским языком владеет 56%. Относительно русских та же доля равна 50%, доля владеющих эстонским языком среди латышей, украинцев и белорусов остается в пределах 40–45%.
Эстонским языком владеет 84% населения
Если рассматривать владение иностранными языками среди населения Эстонии вне зависимости от того, говорят ли на языке как на родном или как на иностранном языке, выяснится, что на эстонском языке говорит или понимает его 84% местного населения. Это на 2 п. п. больше, чем в 2011 году.
На эстонском языке как на родном говорит 67%, как на иностранном — 17% населения. Следующим по распространенности является русский язык, на котором как на родном говорит 29% и как на иностранном — 38% (всего 67%). «При рассмотрении знания языков среди разных возрастных групп можно заметить различия в поколениях. Среди лиц старшего возраста говорящих на русском языке больше, чем говорящих на эстонском языке. Кроме того, люди старшего возраста чаще владеют финским языком, в то же время в младших возрастных группах английский язык заменил собой русский и финский», — объясняет Лийна Осила.
Информация о владении языками была собрана в ходе переписи населения и жилых помещений, которая проходила с конца 2021 года до начала 2022 года. В исследовании участвовало около половины всего населения, и при расчете распределений учитывались также те люди, которые не отвечали на вопрос. Цель исследования заключалась в получении оценок на заданные вопросы.