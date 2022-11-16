Русский перестал быть самым распространенным иностранным языком в Эстонии

Информация о владении языками была собрана в ходе опроса переписи населения и жилых помещений, который проходил с конца 2021 года до начала 2022 года. Ответы на вопросы о владении языками распространяются на все население в возрасте от 3 лет (относительно детей младше 3 лет информация о владении языками не собиралась). Считается, что человек владеет языком, если его знания позволяют справляться ему в знакомых коммуникативных ситуациях в устной речи, письме и чтении. Данные переписи населения собраны по состоянию на 31.12.2021 и по этой причине не отражают данных о военных беженцах.

По данным переписи населения 2021 года каким-либо иностранным языком оценочно владеет 76% жителей Эстонии, т. е. 975 320 человек. На переписи населения 2011 года владеющих каким-либо иностранным языком было 69% (856 225), а в 2000 году — 64% (851 639 человек). Таким образом, количество знающих какой-либо иностранный язык в течение последних трех переписей постоянно росло.

Каждый второй житель Эстонии, владеющий каким-либо иностранным языком, знает один иностранный язык (48%), каждый третий — два языка (35%). Среди владеющих иностранными языками 13% владеет тремя и 3% — как минимум четырьмя иностранными языками. Доля владеющих одним и двумя иностранными языками увеличилась (в 2011 году соответственно 43% и 34%), в то же время доля людей, владеющих тремя и четырьмя иностранным языками, немного уменьшилась (17% и 5%).

Самый распространенный иностранный язык в Эстонии — английский