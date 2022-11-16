В связи падением ракет на территории Польши близ границы с Украиной, в результате которого погибли два человека, вновь возникла дискуссия о применении четвертой и пятой статей договора НАТО. Эти две статьи – краеугольный камень всей системы коллективной безопасности альянса. Как они работают и в каком случае применяются?
Ракетный инцидент в Польше: как применяются важнейшие статьи договора НАТО?
Четвертая статья соглашения предусматривает право членов альянса созывать Североатлантический совет для консультаций в случае реальной угрозы, если кто-либо из них считает, что территориальная целостность, политическая независимость или безопасность любой из сторон соглашения находится под угрозой.
Североатлантический совет – главный орган альянса, принимающий политические решения, он состоит из постоянных представителей государств-членов организации.
Статья четвертая применялась несколько раз за последние два десятилетия. В последний раз это произошло в феврале этого года, когда Россия решила начать полномасштабную агрессию в Украине. Запуска статьи потребовали несколько стран восточного крыла альянса, в том числе Эстония.
Саммит НАТО, состоявшийся 25 февраля, призвал к быстрому и долгосрочному укреплению сдерживающей и оборонительной силы НАТО на восточном фланге, а также к оказанию Украине максимальной политической, экономической и военной помощи.
Как работает пятая статья?
Важнейшим пунктом Североатлантического договора является пятая статья. В ней говорится, что стороны договорились о том, что вооруженное нападение на одного или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет считаться нападением на все страны НАТО.
В случае нападения каждое государство-член должно оказать помощь подвергшейся нападению стороне, используя меры, которые оно считает необходимыми, включая вооруженные силы, с целью восстановления и поддержания безопасности в Североатлантическом регионе.
Хотя о применении статьи просили несколько раз, она была реализована пока только в одном случае – после терактов в США 11 сентября 2001 года.
Североатлантический пакт
(Вашингтон, 4 апреля 1949 года)
Статья 4
Договаривающиеся стороны всегда будут консультироваться друг с другом в случае, если, по мнению какой-либо из них, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность какой-либо из Договаривающихся сторон окажутся под угрозой.
Статья 5
Договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом и, следовательно, соглашаются с тем, что в случае если подобное вооруженное нападение будет иметь место, каждая из них, в порядке осуществления права на индивидуальную или коллективную самооборону, признаваемого Статьей 51-ой Устава Организации Объединенных Наций, окажет помощь Договаривающейся стороне, подвергшейся или Договаривающимся сторонам, подвергшимся подобному нападению, путем немедленного осуществления такого индивидуального или совместного действия, которое сочтет необходимым, включая применение вооруженной силы с целью восстановления и последующего сохранения безопасности Североатлантического региона.
О любом подобном вооруженном нападении и всех принятых в результате него мерах немедленно сообщается Совету безопасности. Подобные меры будут прекращены, когда Совет безопасности примет меры, необходимые для восстановления и сохранения международного мира и безопасности.
Источник: официальная страничка НАТО.