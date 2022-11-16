Ср, 16.11.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Ракетный инцидент в Польше: как применяются важнейшие статьи договора НАТО?

rus.postimees.ee
Ракетный инцидент в Польше: как применяются важнейшие статьи договора НАТО?
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments 2
Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

В связи падением ракет на территории Польши близ границы с Украиной, в результате которого погибли два человека, вновь возникла дискуссия о применении четвертой и пятой статей договора НАТО. Эти две статьи – краеугольный камень всей системы коллективной безопасности альянса. Как они работают и в каком случае применяются?

Четвертая статья соглашения предусматривает право членов альянса созывать Североатлантический совет для консультаций в случае реальной угрозы, если кто-либо из них считает, что территориальная целостность, политическая независимость или безопасность любой из сторон соглашения находится под угрозой.

Североатлантический совет – главный орган альянса, принимающий политические решения, он состоит из постоянных представителей государств-членов организации.

Статья четвертая применялась несколько раз за последние два десятилетия. В последний раз это произошло в феврале этого года, когда Россия решила начать полномасштабную агрессию в Украине. Запуска статьи потребовали несколько стран восточного крыла альянса, в том числе Эстония.

Саммит НАТО, состоявшийся 25 февраля, призвал к быстрому и долгосрочному укреплению сдерживающей и оборонительной силы НАТО на восточном фланге, а также к оказанию Украине максимальной политической, экономической и военной помощи.

Встреча министров иностранных дел стран-членов НАТО.
Встреча министров иностранных дел стран-членов НАТО. Фото: Virginia Mayo/AP

Как работает пятая статья?

Важнейшим пунктом Североатлантического договора является пятая статья. В ней говорится, что стороны договорились о том, что вооруженное нападение на одного или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет считаться нападением на все страны НАТО.

В случае нападения каждое государство-член должно оказать помощь подвергшейся нападению стороне, используя меры, которые оно считает необходимыми, включая вооруженные силы, с целью восстановления и поддержания безопасности в Североатлантическом регионе.

Хотя о применении статьи просили несколько раз, она была реализована пока только в одном случае – после терактов в США 11 сентября 2001 года.

Североатлантический пакт

(Вашингтон, 4 апреля 1949 года)

Статья 4

Договаривающиеся стороны всегда будут консультироваться друг с другом в случае, если, по мнению какой-либо из них, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность какой-либо из Договаривающихся сторон окажутся под угрозой.

Статья 5

Договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом и, следовательно, соглашаются с тем, что в случае если подобное вооруженное нападение будет иметь место, каждая из них, в порядке осуществления права на индивидуальную или коллективную самооборону, признаваемого Статьей 51-ой Устава Организации Объединенных Наций, окажет помощь Договаривающейся стороне, подвергшейся или Договаривающимся сторонам, подвергшимся подобному нападению, путем немедленного осуществления такого индивидуального или совместного действия, которое сочтет необходимым, включая применение вооруженной силы с целью восстановления и последующего сохранения безопасности Североатлантического региона.

О любом подобном вооруженном нападении и всех принятых в результате него мерах немедленно сообщается Совету безопасности. Подобные меры будут прекращены, когда Совет безопасности примет меры, необходимые для восстановления и сохранения международного мира и безопасности.

Источник: официальная страничка НАТО.

Ключевые слова

Pекомендуем

Наверх